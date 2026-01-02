Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
BAKA - DJED SERVIS

250 eura bakama i djedovima za čuvanje unuka? Da, sad i u ovom hrvatskom gradu

Zagreb: U nedjelju je 4. Svjetski dan djedova i baka
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Ozren Špiranec/Hina
02.01.2026.
u 12:54

Uvjet za primanje naknade jest da su roditelji zaposleni ili studiraju te da prebivaju u Križevcima

Križevačke bake i djedovi u 2026. godini mogu mjesečno zaraditi 250 eura za čuvanje svojih unuka i unučica predškolske dobi, priopćili su u petak iz Grada Križevaca. Gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović za Hinu je izjavio da su Križevci nakon Samobora odlučili uvesti naknadu za „baka - djed servis“. Za mjeru je u proračunu osigurano otprilike 180.000 eura.

Uvjet za primanje naknade jest da su roditelji zaposleni ili studiraju te da prebivaju u Križevcima. Njen korisnik je dijete predškolske dobi s navršenih minimalno godinu dana starosti, uz uvjet da nije polaznik niti jednog dječjeg vrtića niti obrta dadilja. Ako dijete bude upisano u dječji vrtić u tijeku korištenja prava iz Poticajne mjere, s danom upisa u dječji vrtić gubi pravo na novčanu naknadu. Stekne li pravo upisa u dječji vrtić, a isto pravo ne iskoristi ili isto pravo prestane koristiti tijekom pedagoške godine, ne može dobiti naknadu. Cilj ovakvog poticanja na mjeru su pružanje podrške obiteljima čija djeca nisu upisana u dječje vrtiće zbog nedostatka kapaciteta. Ujedno, omogućavanje bakama i djedovima dodatne izvore prihoda kroz aktivno sudjelovanje u skrbi za unuke.

Gradonačelnik Katanović kaže da su u proračunu za ovu godinu osigurali i dvostruko više novca za naknade rodiljama, odnosno 100.000, dok je prošle godine za nju bilo rezervirano 50.000 eura. Tako će za prvo rođeno dijete grad darovati 500 eura, a za svako novu pridošlicu u obitelji iznos će rasti po sto eura. Prošle godine ta je naknada iznosila 200 eura za prvorođenče.
Ključne riječi
djeca odgoj unuci bake i djedovi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!