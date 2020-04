U Međugorju, na Uskrs, tri milijuna ljudi – internetom

Korona je i Međugorje zavila u tišinu. Sve je utihnulo oko crkve sv. Jakova. Ulice su puste, a na dva brda, Križevac i Brdo ukazanja, župljani se pojedinačno ili u rijetkim parovima penju, bez riječi, s krunicom u rukama. Virus se zavukao u samostan redovnica u Miletini i u „Majčino selo“, gdje je uvedena karantena.

U Međugorju smo bili, praktički, neposredno prije dolaska koronavirusa. Već se tada osjetilo kako se tišina počela uvlačiti pod međugorsko nebo, pa se u crkvi na večernjoj misi moglo s lakoćom naći mjesta u klupama, što je prava rijetkost čak i doba niže hodočasničke sezone. A Međugorje je upravo bilo u toj niskoj sezoni kada je skliznulo u koronu jer u siječnju, veljači i ožujku svake godine opada broj hodočasnika i raste polako s početkom korizme, da bi za Uskrs već bilo prepuno. No, ove godine neće biti tako.

Uskrsna misa iz Međugorja prenosit će se internetskom vezom i televizijskim signalom, a koliko je veliko zanimanje za misna slavlja iz međugorske crkve sv. Jakova ovih dana, zacijelo najbolje govori podatak o oko tri milijuna IP adresa s kojih se iz cijeloga svijeta vjernici uključuju u izravan prijenos krunice, mise i euharistijskog klanjanja.

Za usporedbu, rekordi gledanosti internetskim streamingom pali su lanjskog Mladifesta kada je, putem interneta, dva milijuna ljudi sudjelovalo u tome festivalu zajedno sa 70.000 mladih, što je premašilo sva očekivanja. No sada se, u vrijeme korone, ta brojka povećala za polovicu. I upravo je ta komparacija lanjskog Festivala mladih i sadašnje situacije ponukala međugorsku videoprodukciju kuću „Foto Đani“ da ovih dana napravi simboličan video znakovita naziva „Međugorje – danas i sutra, 2020.“. Crno-bijeli kadrovi klize preko praznih klupa međugorskog svetišta na otvorenom, obilaze crkvu i prolaze ispred osamljenih ispovjedaonica, da bi se u jednom trenutku crno-bijela snimka dronom iz zraka pretopila u eksploziju boja i slavljenje na desetke i desetke tisuća mladih upravo na lanjskom Mladifestu. To je, zapravo, najava onoga što će se u Međugorju dogoditi nakon korona vremena.

Netko je donio virus u kuću

No, sada je i ondje situacija teška kao i u svim zemljama koje su podređene režimu strogih mjera. Tako, kao i u cijeloj BiH, na snazi je policijski sat, zatvoreni su restorani, hoteli, kafići i suvenirnice. Župljani su u svojim domovima. Koronavirus do Međugorja probio se preko dijela župe, tj. zaseoka koji se zove Miletina. Točnije, preko samostana školskih sestara franjevki, i to nakon povratka jedne redovnice iz Rima. Neugodna vijest u javnosti se pojavila nakon što se doznalo da je obolio duhovnik redovnica, jedan od najpoznatijih međugorskih ispovjednika i poznati teolog dr. fra Tomislav Pervan, čije su riječi prenijeli portali u Hercegovini.

„Koronavirus uvukao se u ovaj samostan u kome živim već sedam godina. Tu sam duhovnik časnih sestara, a svakodnevno – na dnevnoj osnovici – bio sam u župi kao propovjednik, ispovjednik, uglavnom. Ispovjednik već više od 20 godina. Pa, hvala Gospodinu. Jučer smo testirani ovdje, dvojica fratra – ja i još jedan, te tri časne sestre. Svi smo pozitivni“, napisao je Pervan prije dva tjedna, dodavši kao je „u utorak popodne osjetio groznicu, drhtavicu, hladnoću“, tj. tipične simptome kao kad ima gripu, poput slabosti i drhtanja u slabinama, a sljedeće jutro već je imao temperaturu oko 37,7-8 stupnjeva.

„Zvao sam svoju sestru koja me pokrila odmah lijekovima tako da sam bio s te strane zbrinut. Temperatura je ovih minulih dana opadala, nije bila na uzlaznoj krivulji što je simptomatično za oboljele od korone. Nisam imao nikakvih dišnih problema, ni s plućima, ni s bronhijama, bez onih peckanja ili žarenja o kome se govori. Mislio sam, redovita godišnja gripa, takvi su bili simptomi. Za svaki slučaj jučer sam se testirao i test je ispao pozitivan. Sve u svemu, jedan blagi oblik infekcije“, napisao je fra Tomislav dodajući da, otkako su civilne vlasti izdale zabranu izlaska osobama starijima od 60 godina, on nije izašao ni iz dvorišta, a kamo li iz kuće.

„Ali, eto netko je donio virus u kuću. U kući su 23 časne sestre, mahom starije dobi, koje su svoje dale Bogu i Crkvi te ovdje provode stare dane, ali su ustrajne u molitvi. Nu, sad je sve u rukama Gospodinovim i liječnika. Čujem – ne pratim – kako se na društvenim mrežama neki podsmijavaju i rugaju – časna bila u Italiji. Istina je ovo: časna sestra koja je na službi u Rimu, gdje obnaša u svojoj zajednicu jednu od glavnih vijećnica te je predstojnica Kuće matice u Rimu došla je u Hrvatsku 6. ožujka i sudjelovala je na duhovnim vježbama u Bijelom Polju, obilazila sve svoje, svoju rodbinu, a kako je prije nego je otišla odavle bila ovdje u ovome samostanu i vodila kuću Mati Krispina – došla je ovdje. Bez ikakve sumnje u zaraženost. Stoga su zluradi i zlonamjerni oni koji podmeću da je časna išla u neki ‘provod’. I svi griješe duše koji takvi što podmeću“, rekao dr. Pervan u obranu redovnice koju su „razapeli“ portali i komentatori na njima.

„Iz razgovora s liječnicima – vele mi da sam krizu prebrodio, da je organizam stvorio otpor te da nema opasnosti od pogoršanja. Jasno, treba uzimati terapiju i ono što stručnjaci kažu. Nadam se da će biti dobro – uz Gospodinovu pomoć. Sve vas molim stavite ovaj samostan i sestre koje su inficirane u svoje molitve jer sve tri rade u Majčinu selu! Gospodina molimo da od nas odvrati zlo ove pošasti! Hvala vam do neba“, poručio je fra Tomislav Pervan iz samostana u „predgrađu“ Međugorja, a u obranu časne sestre koja, nažalost, kako se čini, donijela virus iz Italije, stao je i fra Mario Knezović, poznati novinar, bloger i pisac i župnik u Kočerinu u Hercegovini, koji je na svome FB profilu napisao kako su svi preko noći zaboravili koliko su upravo časne sestre dale „lijeka za dušu i okrjepe za tijelo“.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

„Komentatori su se skrili iza svoje anonimnosti, a javno druge blate. Ti nas Isuse nisi tako učio, ili se meni to samo tako čini!? U usta tih istih časnih sestara, Isuse moj, stavljali su riječi koje nisu izgovarale. O Isuse ne znam smijem li Ti reći, čak su kazali da lažu. Sve to trpe tvoje službenice. One nemaju moć zaštite. Izložene su vjetrometini. One nemaju nikog da ih zaštiti doli tebe, Isuse. Dobri ljudi ne žive od medijskih laži, nego se hrane Tvojom riječju i čuju glas: ‘Što god učiniste jednome od onih najmanjih meni učiniste’. Te najmanje su sada časne sestre. Te sestre su mogle ući u svoj strah, ući u svoj komotluk, ući u svoju oazu samostana i kazati: Mi nećemo služiti ostavljene i zapuštene u vrijeme krize. Ti to Isuse znaš. Riskirale su svoje zdravlje“, napisao je fra Mario Knezović, a da su doista izložile svoje zdravlje potvrdilo se nakon nekoliko dana, jer je utvrđeno da se virus prenio i u „Majčino selo“ u Međugorju, gdje redovnice iz miletinskog samostana brinu o napuštenoj djeci. I „Majčino selo“ i samostan u Miletini sada su u karanteni, a u izolaciji su i stariji fratri u župnoj kući u Međugorju. Dvore ih oni najmlađi, koji su zaređeni prije nekoliko godina. Na svoj osebujan i duhovit način u stihovima, kako često oslikava fratarski život, ponajbolje je to ovih dana učinio fra Karlo Lovrić (79) u pjesmi „Tri mlada mušketira“, hvaleći trud mladih fra Zvonimira, fra Perice i fra Rene.

„Karantena zarobila stare, neki pluća svakodnevno pare./Nema više zajedničkog stola, to je uzrok velikoga bola./Ovi mladi sad donose jesti, nose masku, neće s njima sjesti./Samo ručak ispred vrata stave, pokucaju i tako im jave./A doručak pripremaju sami, naučili, zahvaljuju mami./I sir prave, zbilja je divota, puni volje, elana, života!/Kako sestre sudba prati ista, oni žele da je kuća čista./Preuzeše pranje robe, peglat, kad bi stigli i krunice verglat./I sav program liturgijski drže, Iz kuhinje pa do crkve brže./Liturgija po tri sata traje, oni mole a ne vide raje./Zato oni što kod kuće prate, ko obitelj krunice se late...“, opjevao je dane međugorske korone fra Karlo Lovrić.

Vratilo se sebi

No, premda fratrima ne manjka duha, vijest iz bolnice u Mostaru otprije nekoliko dana rastužila je cijelu međugorsku župu, jer je jedna osamdesetogodišnja redovnica iz samostana iz Miletine preminula od koronavirusa. Međugorje je, dakle, kao i cijelu Hercegovinu okovao koronavirus i mjere opreza. Doduše, mostarsko-duvanjski biskup mons. Ratko Perić, jedni od biskupa u Hrvatskoj, BiH i okolnih država, dopušta svećenicima mise s narodom, ali u ograničenom broju i propisanom razmaku. No, ispraznile su se, zbog korone, i hercegovačke crkve. To nije, kako veli fra Mario Knezović, nikakva tragedija, nego štoviše, iskorak prema većoj i snažnijoj molitvi.

„Do jučer smo u našoj župi imali pet crkava, a sada ih imamo 916! Kako? Pa tako što smo napravili raspored u 916 obitelji da svaka moli po sat vremena dnevno i sad je svaka kuća postala crkvom. I tako je neprestano. Nikad se nije više molilo kao što se moli danas“, rekao je fra Mario Knezović, a njegove se riječi na svoj način potvrđuju i u samome Međugorju.

Još kad smo bili ondje, neposredno prije dolaska korone, osim manjeg broja hodočasnika uočili smo još jednu pojavu, a to je veliki broj župljana koji su se vratili molitvi krunice na Podbrdu i Križevcu, a koju su mnogi zanemarili prošlih godina upravo zbog poslova hodočasničkog smještaja i brige za hodočasnike. Međugorje se tako vratilo samo sebi. Vratilo se u one prve dane ukazanja otprije gotovo 39 godina, kada je bilo tiho i ne zamjetno hercegovačko selo, koje je Gospa, kako je rekla vidiocima, izabrala zbog čvrste vjere njezinih župljana.

A svijet je to kasnije prepoznao i milijunske rijeke ljudi počele su se slijevati u to jedinstveno mjesto u svijetu. Na čijemu je „ekranu“ danas crno-bijela slika, baš kao u onom videu „Foto Đanija“, da bi sutra eksplodirala u svim bojama i radostima svijeta koje će se u njega vratiti sa svih strana.