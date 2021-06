Taksist nije dvoumio i pomogao majci četvero djece: 'Ako bi netko zbog toga dobio otkaz, odmah bih ga zaposlio'

Splićanin Dućo Kurobasi bez trenutka razmišljanja pomogao je majci četvoro djece. Naime, majka nije mogla izaći do ljekarne jer se brine o četvero male djece, od kojih je jedno u noći dobilo visoku temperaturu, pa je pozvala taxi. Prva firma koju je kontaktirala odbila ju je kazavši joj da nisu dostavna služba. Nakon toga obratila se Žutom taxiju.

"Poziv je zaprimljen oko 3 sata i 40 minuta u noći. Djelatnica call centra unaprijed mi je napisala da gospođi treba lijek za dijete, iako je znala da ne radim dostave. Ni trenutka se nisam promišljao, nakon što sam završio vožnju koju sam imao u tom trenutku uputio sam se u ljekarnu”, rekao je Dućo za Dalmacija Danas.

Gospođa kojoj je trebao lijek za dijete odlučila je pohvaliti vozača putem medija.

Dući ovo nije prvi put da pomaže osobama u potrebi. "Nisam ni sinu ni nevjesti ujutro nakon smjene rekao za to. Nisam to smatrao važnim događajem jer smatram da bi to trebao svako sam od sebe napraviti bez ikakvog uzdizanja. Novac mi je u ovoj situaciji bio najmanje bitan. Nakon što se vijest proširila medijski, sin me upitao jesam li to vozio. Ostao sam iznenađen kako je on to doznao", rekao je Dućo.

Ne smatra se herojem, a pomogao bi bilo kome u potrebi i po cijenu otkaza.

"Ako bi netko od vozača dobio otkaz nakon što bi postupio kao ja, postao bi moj djelatnik odmah. Ja bih zaposlio takvog djelatnika jer meni bi baš takva osoba odgovarala", zaključio je Dućo.