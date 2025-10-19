Je li ovo moglo ugroziti Trumpa? Tajna služba i FBI istražuju sumnjivo otkriće

Tajna služba Sjedinjenih Američkih Država (USSS) otkrila je sumnjivu lovačku platformu s izravnim pogledom na mjesto gdje predsjednik Donald Trump izlazi iz zrakoplova Air Force One na međunarodnoj zračnoj luci Palm Beach. Potvrdili su to dužnosnici za Fox News. Agenti su platformu pronašli u četvrtak, a FBI sada vodi istragu.

Direktor FBI-a Kash Patel izjavio je da lovački položaj još nije povezan s niti jednom osobom. Naime, pojasnio je kako je do otkrića došlo prije povratka predsjednika u West Palm Beach. "Na mjestu događaja nije bilo prisutnih osoba. FBI je preuzeo vođenje istrage, dovevši resurse za prikupljanje svih dokaza s mjesta događaja i koristeći naše mogućnosti analize podataka s mobilnih telefona."

Šef komunikacija USSS-a Anthony Guglielmi potvrdio je da organizacija blisko surađuje s FBI-em, kao i s policijskim snagama Palm Beacha. Guglielmi je rekao da su agenti otkrili platformu tijekom sigurnosnih priprema prije Trumpova dolaska u Palm Beach.

"Iako ne možemo pružiti pojedinosti o specifičnim predmetima ili njihovoj namjeri, ovaj incident naglašava važnost naših slojevitih sigurnosnih mjera", poručuje. Izvor iz policije rekao je za Fox News da se čini da je platforma postavljena "prije nekoliko mjeseci".

Istraga dolazi nekoliko tjedana nakon što je Ryan Routh (59) proglašen krivim za pokušaj atentata na Trumpa na golf terenu u Palm Beachu. Prije tog pokušaja atentata, Trump je pogođen u uho tijekom predizbornog skupa u Butleru.