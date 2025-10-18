Naši Portali
MIROVNI SUMMIT

Zaobići će pola Europe: Evo kako će Putin morati letjeti da bi stigao do Budimpešte

Karta Putinovog puta
Airlive
VL
Autor
Večernji.hr
18.10.2025.
u 12:33

Zbog sankcija i zabrane preleta iznad većine europskih zemalja, Vladimir Putin do Budimpešte neće moći stići izravno. Na put prema mogućem mirovnom summitu s Donaldom Trumpom morat će krenuti zaobilaznom rutom dugom gotovo 5000 kilometara – preko Turske i Srbije.

Budimpešta bi uskoro mogla postati središte svjetske diplomacije. Mađarski premijer Viktor Orbán objavio je da će se američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin sastati upravo u glavnom gradu Mađarske kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini. Vijest je izazvala globalni odjek jer bi to bio prvi izravni susret američkog i ruskog čelnika otkako je počela invazija na Ukrajinu.Orbán je na društvenoj mreži X vijest dočekao s entuzijazmom. “Sjajna vijest za miroljubive ljude svijeta! Spremni smo!”, poručio je, naglasivši da Mađarska želi biti domaćin pregovorima koji bi mogli otvoriti put miru. U kasnijoj objavi dodao je da je “upravo završio telefonski razgovor s predsjednikom Trumpom” te da su “pripreme za mirovni summit SAD-Rusija u tijeku”.

Prema pisanju Airlive.net, Trump je potvrdio da je tog dana imao “dug i vrlo koristan razgovor” s Putinom te da je “postignut veliki napredak” u dogovoru o mogućem susretu. Budimpešta se, piše portal, spominje kao neutralan i simboličan prostor — članica je Europske unije, ali i zemlja koja održava otvorene kanale komunikacije s Moskvom.Ipak, dolazak Vladimira Putina suočava se s ozbiljnim logističkim preprekama. Zbog sankcija Europske unije i zabrane preleta ruskih vladinih zrakoplova, Putinov predsjednički avion Iljušin Il-96 ne smije ući u zračni prostor većine europskih zemalja. To znači da bi ruta iz Moskve do Budimpešte morala zaobilaziti gotovo cijeli kontinent – preko Turske i Srbije, dviju zemalja koje nisu uvele sankcije Rusiji.

Takva bi zaobilazna ruta mogla biti duga oko 5000 kilometara, što bi produžilo let za gotovo tri sata u odnosu na uobičajenu udaljenost od 1500 kilometara. Sigurnosni stručnjaci upozoravaju da let iznad Crnog mora nosi dodatne rizike zbog pojačane vojne aktivnosti u regiji, dok bi tehnički timovi trebali koordinirati svaki segment leta s turskom i srpskom kontrolom zračnog prometa. Za Rusiju takve situacije nisu nepoznate. Od početka 2022. godine, nakon uvođenja sankcija i zabrana preleta, ruski dužnosnici prisiljeni su koristiti alternativne rute preko Srednje Azije, Bliskog istoka ili sjevera Afrike. U lipnju prošle godine, primjerice, ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov morao je putovati preko Irana i Alžira kako bi stigao na summit BRICS-a u Južnoj Africi.
Vladimir Putin Donald Trump Victor Orban Budimpešta

SE
Serengeti
13:14 18.10.2025.

Da li je tako i Netanyahu morao zaobilzati sve? 🤔

BA
barbalovre
13:38 18.10.2025.

Svjetski heroj bi bio tko ga skine.

Avatar future Gohan
future Gohan
13:26 18.10.2025.

Čudno kakp selektivno se javljaju mediji, recimo dok je čifut išao u mađarsku i pod optužbom za ratni zločin nitko nije pitao kako je došao tamo, nigdje naslovi ako uđe u NATO prostor mogu ga presreti NATO avioni.. Kao i jučer ometa na Mužemovku osumnjičenu i uhićenu od europskog tužiteljstva, a kad i pišu odmah u naslovu nitko nijenkriv dok sud ne utvrdi da jest, za razliku od drugih stranaka, kad uhite njih, naslovi vrište o lopovu političaru iza rešetka.. Selektivno zapadno novinarstvo, istina je naš Spin..

