Zaobići će pola Europe: Evo kako će Putin morati letjeti da bi stigao do Budimpešte

Budimpešta bi uskoro mogla postati središte svjetske diplomacije. Mađarski premijer Viktor Orbán objavio je da će se američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin sastati upravo u glavnom gradu Mađarske kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini. Vijest je izazvala globalni odjek jer bi to bio prvi izravni susret američkog i ruskog čelnika otkako je počela invazija na Ukrajinu.Orbán je na društvenoj mreži X vijest dočekao s entuzijazmom. “Sjajna vijest za miroljubive ljude svijeta! Spremni smo!”, poručio je, naglasivši da Mađarska želi biti domaćin pregovorima koji bi mogli otvoriti put miru. U kasnijoj objavi dodao je da je “upravo završio telefonski razgovor s predsjednikom Trumpom” te da su “pripreme za mirovni summit SAD-Rusija u tijeku”.

Prema pisanju Airlive.net, Trump je potvrdio da je tog dana imao “dug i vrlo koristan razgovor” s Putinom te da je “postignut veliki napredak” u dogovoru o mogućem susretu. Budimpešta se, piše portal, spominje kao neutralan i simboličan prostor — članica je Europske unije, ali i zemlja koja održava otvorene kanale komunikacije s Moskvom.Ipak, dolazak Vladimira Putina suočava se s ozbiljnim logističkim preprekama. Zbog sankcija Europske unije i zabrane preleta ruskih vladinih zrakoplova, Putinov predsjednički avion Iljušin Il-96 ne smije ući u zračni prostor većine europskih zemalja. To znači da bi ruta iz Moskve do Budimpešte morala zaobilaziti gotovo cijeli kontinent – preko Turske i Srbije, dviju zemalja koje nisu uvele sankcije Rusiji.

Takva bi zaobilazna ruta mogla biti duga oko 5000 kilometara, što bi produžilo let za gotovo tri sata u odnosu na uobičajenu udaljenost od 1500 kilometara. Sigurnosni stručnjaci upozoravaju da let iznad Crnog mora nosi dodatne rizike zbog pojačane vojne aktivnosti u regiji, dok bi tehnički timovi trebali koordinirati svaki segment leta s turskom i srpskom kontrolom zračnog prometa. Za Rusiju takve situacije nisu nepoznate. Od početka 2022. godine, nakon uvođenja sankcija i zabrana preleta, ruski dužnosnici prisiljeni su koristiti alternativne rute preko Srednje Azije, Bliskog istoka ili sjevera Afrike. U lipnju prošle godine, primjerice, ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov morao je putovati preko Irana i Alžira kako bi stigao na summit BRICS-a u Južnoj Africi.