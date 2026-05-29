Snježana Bičak
Trebaju li mali iznajmljivači imati pravedniji porez na dodatnu zaradu?

29.05.2026. u 17:04

Grad Rovinj prvi je, barem na neko vrijeme, zaustavio apartmanizaciju grada. Tko još, iako apartmani niču k'o gljive poslije kiše, ima hrabrosti to zaustaviti?

Najavljene antiinflacijske mjere, sudeći po pojašnjenju resornog ministra financija, trebale bi, osim ušteda i boljeg punjenja proračuna, biti pravednije i što se tiče poreznih opterećenja. Kao što smo čuli, mjere uključuju oporezivanje prekomjernih bruto marži, izmjene u oporezivanju paušalnog obrta i paušalu koji plaćaju pružatelji usluge kratkoročnog najma te ukidanje oporezivanja mirovina od iduće godine. I to zvuči fer, ali postoje cake.

Za sada su reakcije javnosti izazvale izmjene u paušalnom oporezivanju u turizmu, budući da je najavljeno povećanje iznosa paušala u turističkoj djelatnosti u kontekstu kratkoročnog najma koji se određuje po Indeksu turističke razvijenosti. Minimalne razine oporezivanja, odnosno paušali u drugoj skupini povećat će se sa 70 na 100 eura, a u prvoj skupini sa 100 na 150 eura. Iznose će određivati općine i gradovi. No, i dalje će kratkoročni najam biti opterećen nižim porezom od dugoročnog najma.

oporezivanje Apartmani turizam

SK
SkvikiZg
18:32 29.05.2026.

Kakav je to pravedniji porez? Imaš zaradu od nečega i vodiš uredno primanja. To sve prijaviš na porezno o zna se po zakonu kolko trebaš platiti poreza. No mi imamo velike i sad malle pljačkaše pa trebamo i nekakve pravednije poreze.za male ili velike muljatore.

