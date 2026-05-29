Trebaju li mali iznajmljivači imati pravedniji porez na dodatnu zaradu?

Najavljene antiinflacijske mjere, sudeći po pojašnjenju resornog ministra financija, trebale bi, osim ušteda i boljeg punjenja proračuna, biti pravednije i što se tiče poreznih opterećenja. Kao što smo čuli, mjere uključuju oporezivanje prekomjernih bruto marži, izmjene u oporezivanju paušalnog obrta i paušalu koji plaćaju pružatelji usluge kratkoročnog najma te ukidanje oporezivanja mirovina od iduće godine. I to zvuči fer, ali postoje cake.



Za sada su reakcije javnosti izazvale izmjene u paušalnom oporezivanju u turizmu, budući da je najavljeno povećanje iznosa paušala u turističkoj djelatnosti u kontekstu kratkoročnog najma koji se određuje po Indeksu turističke razvijenosti. Minimalne razine oporezivanja, odnosno paušali u drugoj skupini povećat će se sa 70 na 100 eura, a u prvoj skupini sa 100 na 150 eura. Iznose će određivati općine i gradovi. No, i dalje će kratkoročni najam biti opterećen nižim porezom od dugoročnog najma.