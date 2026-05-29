Udar toplinske kupole: Dio Europe već se 'kuhao' na 40 °C, oboreni su rekordi!

Mjesec svibanj u Europi su obilježile dvije krajnosti. U svega nekoliko dana, temperature su iz ispodprosječnih prešle u iznimno visoke, u mnogim mjestima i rekordne. Toplinski val u Europi dogodio se neuobičajeno rano, nakon što je sustav visokog tlaka zarobio vruću zračnu masu koja je pristigla iz Sjeverne Afrike. Jedan od ključnih čimbenika koji stvaraju toplinske valove koji ruše rekorde je toplinska kupola.

Toplinsku kupolu obično stvara vrlo topla zračna masa na velikim visinama. Taj vremenski obrazac donosi visoke, a ponekad i rekordne temperature području ispod njega. Također, izraz se koristi kada se široko područje zraka pod visokim tlakom zadrži nad velikim dijelom kontinenta. Ako je pojava iznimno stabilna i ekstremna, obično traje nekoliko dana ili čak tjedana, pojašnjava Severe Weather Europe te dodaje kako toplinska kupola djeluje poput poklopca na loncu. Naime, ona zarobljava topli zrak na svim razinama ispod sebe, pri čemu se slojevi spuštaju prema tlu.

Tijekom proteklih dana, u mnogim zemljama kontinenta postavljeni su novi svibanjski toplinski rekordi. Zračna luka Shannon u Irskoj zabilježila je 30,6 °C u utorak, dok je u Engleskoj bilo 35,1 °C, što je ujedno najraniji zabilježeni dan s temperaturom od 35 °C u povijesti Ujedinjenog Kraljevstva. Vrućina je u Francuskoj u četvrtak dosegnula razine bez presedana pa je, primjerice, izmjereno i 37,8 °C. Luksemburg je, također, postavio novi toplinski rekord za svibanj s temperaturom od 33,6 °C.

Portugal je bio prva europska zemlja koja je 2026. dosegnula 40 °C. Dana 26. svibnja, postavljen je novi nacionalni rekord s 40,3 °C u Mori. Više od 200 postaja srušilo je svoje mjesečne rekorde i diljem Španjolske. Primjerice, Tortosa je dosegnula 37,3 °C. U Linzu u Austriji izmjereno je 32,7 °C, što je najtopliji svibanjski dan zabilježen u zemlji u više od 200 godina. Europa se, prema nedavnim studijama, trenutačno zagrijava otprilike dvostruko brže od globalnog prosjeka. Posljednji tjedan svibnja bio je jasan pokazatelj toga trenda.