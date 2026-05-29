Nije nam osobito pomoglo što smo socijalističku zavist zamijenili kapitalističkom pohlepom

Prošli vikend nije bilo jugoslavenskih barjaka u Kumrovcu, ali to ne znači da se u Hrvatskoj nije vijorila nijedna zastava neke nestale države. U Koprivnici se održavao 3. skup ljubitelja Wartburga, međunarodni, jer su ljubitelji oldtajmera potegnuli i iz Češke i Njemačke, pa je netko od njih donio i zastavu DDR-a. Nema u toj automobilskoj nostalgiji revizionizma, jer sumnjam da bi itko zdrava razuma zamijenio i najstariji i najgori današnji automobil za to kockasto dvotaktno čudo s tri cilindra iz Eisenacha, uz to i neizmjerno ružno, uz iznimku onih prvih modela 311 i 312, s aerodinamičnim štihom art decoa. Kad se uzme u obzir da je Wartburg bio zapravo viši rang istočnonjemačke autoindustrije, namijenjen srednjoj klasi, dok se običan puk tandrkao u Trabantima, a da su Saveznom Republikom istodobno harali Daimler-Benz, BMW, Porsche, Opel i Audi, jasan je poraz komunizma. Istočna i Zapadna Njemačka bile su kao neki eksperiment: isti Nijemci, ista kultura, ista marljivost i radne navike, a rezultati tako oprečni!
Od stare Jugoslavije ostala nam je opsesija da smo silno važni u svijetu, pa kao što se prije rata pisalo da je jugoslavenski pasoš veoma omiljen širom globusa, tako se i danas javljaju napisi da je hrvatska putovnica jedna od najmoćnijih na kugli zemaljskoj.
