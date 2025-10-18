Putin jako dobro razumije Trumpovu snagu i slabosti

Na Zapadu već 25 godina traje rasprava o tomu je li ruski predsjednik Vladimir Putin supersposobni strateg uronjen u teoriju i praksu nekadašnje sovjetske obavještajne agencije KGB ili pak je ostarjeli diktator koji ne funkcionira u skladu s 21. stoljećem, ali ga se mora uzeti ozbiljno zbog nepredvidivosti i snage ruskog oružja. Istina vjerojatno nije ni crna ni bijela, već siva, negdje između ove dvije krajnosti. No, mora mu se priznati da zna kako treba sa svojim kolegom u Bijeloj kući, da vrlo dobro razumije karakter Donalda Trumpa.



Točno dan uoči jučerašnjeg Trumpova susreta s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Putin je s Amerikancem u četvrtak održao telefonski razgovor tijekom kojeg ga je uvjerio da bi se njih dvojica ponovno trebali susresti, ovog puta u Budimpešti, u nekom trenutku u idućih nekoliko tjedana. U vrijeme kada je bilo sve primjetnije da Trump staje na stranu Ukrajine i razmatra joj dati sve jače oružje, Rus je dobio na telefon Amerikanca i opet mu ponovio kako je Moskva spremna na nove pregovore, hvalio je Trumpovo posredovanje u uspostavi mira u Gazi, govorio o ekonomiji i tako dalje i tako dalje. Točno sve ono što Trump želi čuti.