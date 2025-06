Tajanstvena zračna luka postala hit: Ovdje se nudi let u sovjetskom oldtimeru za samo 50 dolara

Posjet budimpeštanskoj zračnoj luci Budaörs nalik je putovanju kroz vrijeme. Smještena na periferiji XI. okruga Budimpešte, ova prva međunarodna zračna luka u Mađarskoj neprekidno radi od 1937. godine. Danas, travnata pista vrvi od aktivnosti malih zrakoplova, s hobistima, privatnim letjelicama i helikopterima koji svakodnevno paraju nebo. Elegantni terminal u Bauhaus stilu, rezultat arhitektonskog natječaja 1930-ih koji su osvojili Virgil Bierbauer i László Králik, sada je zaštićeni spomenik. Čiste linije, kružni glavni hol, zaobljene ograde i funkcionalan raspored (s carinskom kontrolom uz rub i natkrivenim prostorom za iskrcaj putnika) odražavaju modernistički dizajn tog doba, pružajući uvid u bogatu povijest zračne luke. Budaörs, ključno mjesto u mađarskom zrakoplovstvu, nekoć je bio dom najvećem hangaru u Europi.

Blizina gradskom središtu i željezničkoj pruzi činila je Budaörs idealnim izborom - sve dok rastuća potražnja za zračnim prijevozom nije nadmašila njegove kapacitete. Nakon Drugog svjetskog rata, međunarodni letovi preusmjereni su na novu lokaciju, danas poznatu kao Međunarodna zračna luka Budimpešta Ferenc Liszt. No, Budaörs nije pao u zaborav, već se prilagodio novim okolnostima. "Od svih zračnih luka za male zrakoplove u Mađarskoj, ova je vjerojatno jedna od najprometnijih," ističe Eszter Molnár, koja upravlja zračnom lukom posljednjih šest godina. "Primamo brojne privatne zrakoplove iz Njemačke, Nizozemske, Francuske, Rumunjske - piloti dolete, provedu dan-dva u Budimpešti i vrate se. Neki čak nastavljaju prema drugim europskim odredištima", kaže za CNN.

Iako fasada zračne luke može zavarati na prvi pogled, Budaörs je i dalje živahan centar aktivnosti. Helikopteri nadlijeću obzor, dok flota malih zrakoplova stoji parkirana na otvorenom. Jedan od ključnih operatera je FlyCoop, tvrtka koja je od skromnih početaka u poljoprivrednom zrakoplovstvu 1990-ih izrasla u sveobuhvatnog pružatelja zrakoplovnih usluga. S flotom od preko 40 zrakoplova, FlyCoop nudi širok spektar usluga - od zračnih taksija i iznajmljivanja zrakoplova do helikopterskih transfera, posebno popularnih tijekom vikenda Formule 1 na obližnjem Hungaroringu. Također pruža programe obuke za pilote, privlačeći mađarske i međunarodne kandidate.

"Kad je riječ o letenju, sve rješavamo interno," objašnjava Gergely Ocsovai, koordinator obuke u FlyCoopu. "Organiziramo turističke letove, zračne taksije i obuku pilota za zrakoplove i helikoptere, sve do razine komercijalne licence", dodaje. Ovdje su panoramski letovi opušteni, brzi i personalizirani, od 25-minutnih obilazaka grada do satnih izleta iznad meandara Dunava, Višegrada i Esztergoma. Želite li se vinuti iznad Balatona, najvećeg jezera u srednjoj Europi? I to je moguće. Iako Budaörs ne nudi međunarodne letove u tradicionalnom smislu, i dalje prima letove iz inozemstva, uglavnom hobi pilote ili privatne zrakoplove iz zemalja Schengenskog prostora.

Za putnike koji dolaze izvan Schengena ili nastavljaju put dalje, organiziraju se imigracijski i carinski službenici po potrebi. "Ako zrakoplov dolazi izvan Schengena ili planira napustiti Schengenski prostor, potrebna nam je najava 24 sata unaprijed," pojašnjava Eszter. "Koordiniramo s carinicima i imigracijskim službenicima zračne luke Liszt Ferenc, koji dolaze ovamo obaviti kontrolu putnika pri dolasku ili odlasku. Neuobičajen sustav, ali funkcionira", dodaje.

Osim moderne flote, Budaörs je dom i rijetkim primjercima zrakoplovne povijesti. U hangaru, pored suvremenih letjelica, parkirano je nekoliko izvanrednih oldtimera. O njima brine Zaklada Goldtimer, neprofitna organizacija posvećena očuvanju starih zrakoplova u letnom stanju. "Ovi zrakoplovi zahtijevaju stalnu brigu kako bi ostali u funkciji," objašnjava Eszter. "Zaklada ih obnavlja, a ponekad čak i iznova gradi ako je potrebno", dodaje.

U središtu pozornosti je putnički zrakoplov Lisunov Li-2 iz sovjetskog doba. Izgrađen u Taškentu 1949. i isporučen Mađarskoj iste godine, nekad je služio u vojne i civilne svrhe. Danas je jedini primjerak koji još uvijek leti. Od travnja do listopada, putnici mogu rezervirati 15-minutni let određenim subotama za oko 50 dolara. Tijekom vikenda prikupljanja sredstava, i druge manje povijesne letjelice uzlijeću jedna za drugom od jutra do večeri. No, Budaörs nije popularan samo među zrakoplovnim entuzijastima. Zahvaljujući svojoj arhitekturi, služi i kao lokacija za snimanje filmova - kratko se pojavio u "Eviti" iz 1996. s Madonnom. Također je omiljeno mjesto za razne događaje, od glazbenih festivala do korporativnih okupljanja.

"Ljudi dođu na neki događaj i često završe rezervirajući let," kaže Eszter. "Primjerice, na nedavnom House Picnicu, festivalu elektroničke glazbe, mnogi su se odlučili za panoramski let nad gradom nakon plesa i zabave", dodaje.

Čak i za one koji preferiraju ostati na tlu, Budaörs je vrijedan posjeta. Možete prošetati i promatrati polijetanja i slijetanja malih zrakoplova i helikoptera. Atmosfera je opuštena i prijateljska, a osjeća se da svi dijele strast prema zrakoplovstvu. "Svaki dan je kao korak u povijest," zaključuje Eszter. "Da, zgrada pokazuje znakove starosti - to je zaštićeni spomenik i obnova zahtijeva stručnjake. No, svi ovdje su zaljubljenici u avione i predani očuvanju ove zračne luke", kazao je.