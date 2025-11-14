Tonči Tadić o Milanovićevoj izjavi: 'Pa oni nas smatraju svojim neprijateljima'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je u službenom posjetu Budimpešti. Govoreći o ratu u Ukrajini, poručio da je "dijalog nezamjenjiv" te da je razgovor s protivnikom temelj diplomacije, ističući kako bi susret Donalda Trumpa i Vladimira Putina u Mađarskoj bio poželjan i koristan. Predsjednik je pritom upozorio da je "demoniziranje" ruskog čelnika kontraproduktivno, te da prekid komunikacije vodi u "put bez kraja". Njegove je izjave komentirao politički analitičar Tonči Tadić koji naglašava da tako postavljena teza ignorira nekoliko ključnih činjenica.

"Izjave hrvatskog šefa države u Budimpešti treba svakako promatrati u sklopu europskih i američkih napora da se Rusiju privede za pregovarački stol, odnosno napora da Rusija odmah i bezuvjetno pristane na primirje u Ukrajini. U tom smislu njegove izjave su posve zbunjujuće. Posebno napominjem kako čak i Trump smatra da je sastanak s Putinom u Budimpešti bio besmislen jer Putin i dalje ne pristaje na primirje. K tome Rusija i dalje inzistira na idejama o "denacifikaciji" i "neutralnosti" Ukrajine, te prepuštanju ukrajinskog teritorija prema željama Putina. Pa ipak, unatoč tome hrvatski šef države tijekom svog državničkog posjeta Mađarskoj izjavljuje: "Dijalog je nezamjenjiv. I to bi trebala biti i logika i nekakav 'dictum' i europske diplomacije, svih onih koji trenutačno snose najveću odgovornost i na raspolaganju imaju najveće alate da se zaustavi ovaj rat u Ukrajini – bez suvišnih 'zašto' i možda uz neki opravdani 'kako'", nastavio je hrvatski predsjednik.

Milanović je uz to naglasio da "nije svako rješenje isto i nije svako opravdano", ali je prekid dijaloga s onim tko je smatran "neprijateljem i suparnikom" i njegovo "demoniziranje" put "bez kraja". Zbog toga je Milanović "iskreno navijao" da se u mađarskoj prijestolnici održi najavljeni susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, jer je "diplomacija u kojoj ne razgovaraš s protivnikom negacija diplomacije i put u nepovrat". Kao prvo, nejasno je zašto hrvatski šef države smatra "demoniziranjem Putina" ponavljanje činjenice da je Putin čovjek na tjeralici Međunarodnog suda za ratne zločine.

Kao drugo, doista nam je svima u interesu mir, a njegov prvi korak je primirje! Međutim Putin je taj koji odbija primirje, te umjesto tog nudi nastavak rata i ubijanja ukrajinskih civila paralelno s pregovorima.

Osim toga, pojam "mir" znači za Putina doslovno rusku prevlast nad svim zemljama koje su nekoć bile dio SSSR.

Treće, nejasno je zašto naš predsjednik smatra besmislenim prikazivanje Putina i Rusije "neprijateljem i suparnikom". Pa oni nas smatraju svojim neprijateljima! Naime Hrvatska je na visokom sedmom mjestu ruske liste tzv. neprijateljskih država jer ne pristajemo na priznavanje rezultata ruske agresije u Ukrajini. Četvrto, logično je da "nije svako rješenje isto i nije svako opravdano", pa ipak u ovih tri i po godine ruskog rata protiv Ukrajine iz nepoznatih razloga naš predsjednik nije nijednom (!!!) pozvao Rusiju na posve logično rješenje rata u vidu povlačenja ruskih trupa iz Ukrajine u smislu poštivanja Povelje UN. Naš šef države je uvijek, bez iznimke, uvijek pozivao na rusko "rješenje" u vidu pristanka Ukrajine na kapitulaciju pred Rusijom.

Peto, Putin i njegovi kompanjoni su 53 puta najavili "prvi korak puta u nepovrat" kroz 53 nuklearne prijetnje upućene EU i NATO-u. I to unatoč tome što bi taj "put u nepovrat" bio fatalan i za Rusiju. Nažalost, za našeg predsjednika "dictum" je pristati na mafijaške ucjene Rusije nuklearnim oružjem. Danas Ukrajina, sutra Baltičke države i Moldavija, preksutra Finska i dijelovi Poljske, sve dok nas jednog jutra ne zatekne ruski zahtjev da im prepustimo par naših otoka jer im eto baš to treba ili će nas spržiti u nuklearnom napadu", poručio je Tadić.