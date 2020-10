Svjedok iskazivao kako se provode izvidi i tko za njih zna

Koliko ljudi zna da se provodi neka operativna akcija, odnosno da se sprema uhićenje više osoba koje se za nešto sumnjiče? U raznim varijacijama bilo je to najčešće pitanje koje je danas na zagrebačkom Županijskom sudu postavljeno Peji Božiću.

Božić je 2012. bio pomoćnik načelnika PNUSKOK-a Zagreb, a sjeo je na klupu za svjedoke u nastavku suđenja Vladi Rajiću i ostalima optuženima da su za novac i usluge informacije iz najtajnijih policijsko-uskočkih istraga. Među optuženicima je i veći broj policajaca, od kojih su neki, poput Marka Svaline svojevremeno radili za PNUSKOK. Božić je bio jedan od Svalininih šefova, a iako se detalja pojedinih operativnih akcija nije sjećao, jer je od njih prošlo više od osam godina, načelno je pričao o tome kako se provode izvidi i tko za sve njih zna. Što je posebno poučno u svjetlu zadnjih afera te famoznog pucanja mjera. Jer iz Božićeva iskaza proizlazi da u provođenju izvida nad nekim sudjeluje cijela bulumenta ljudi, pa tako postoje analitičari, odjeli, sektori, linijska zapovijedanja, Odjel operativno-kriminalističkih poslova....

Jedna od zanimljivijih stvari o kojoj je Božić iskazivao je i da osobe koje sudjeluju u uhićenju osumnjičenika za to doznaju pola sata do sat vremena prije no što osumnjičenike trebaju uhititi. Do tog trenutka, pojasnio je Božić, da se ide u uhićenje zna svega nekoliko osoba. Zanimljivo je i da on kao jedna od Svalininih nadređenih nije znao da se nad njim provode izvidi, a govoreći o tome, kazao je da o tome tko će biti obaviješten da se nad nekim provode izvidi, odlučuju rukovoditelji.

Božić je odgovarao i na pitanja Ive Farčića, odvjetnika Selme Abadžić kojeg je zanimalo je li ona sudjelovala u operativnoj akciji koja se bavila HAC-om. Svjedok se nije mogao sjetiti koju je ulogu S. Abadžić imala u toj operaciji, no sjetio se da se oko HAC-a radilo nekoliko obrada. Isto tako spomenuo je i da je mu je malo prije no što je uhićen došao s prijedlogom da se u nekoj akciji provode financijski izvidi.

- To mi je bilo malo neobično, jer on inače nije dolazio često kod mene, a i bila je riječ o akciji koja je bila zatvorena - kazao je Božić koji je potom pojasnio da zatvorena akcija znači da je istekao nalog suca istrage za tajno praćenje i prisluškivanje.

Dodao je da policija može nakon toga provoditi neke druge aktivnosti no ne može, ako nema nalog, prisluškivati osumnjičenike.

Za Svalinu je pak kazao da su ga kolege opisivale kao vrijednog operativca, a upitan što bi napravio da je čuo za curenje informacija, bilo koje, Božić je kazao da bi to prijavio nadređenima.

Inače, prije no što je Božić počeo sa svjedočenjem, Ivan Stanić, branitelj Marka Svaline zatražio je da se s njegova svjedočenja isključi javnost. Pojasnio je da je Božić djelatnik PNUSKOK-a te da bi mogao pričati o tajnim policijskim operacijama i otkriti identitete istražitelja. Tome se usprotivila Margareta Bulog Grozdanić zamjenica ravnateljice USKOK-a, navevši a je riječ o starim slučajevima koji su bili kompromitirani, da svjedok više ne radi u PNUSKOK-u te da optuženi Svalina odavno ima sve podatke, a sud je njezinu argumentaciju prihvatio.

Prethodno je razdvojen postupak za Damira Ivića i Željka Biloša koji su na raspravi nisu pojavili, zbog obiteljskih odnosno zdravstvenih problema.