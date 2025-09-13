Švicarska i Austrija hit među Nijemcima, ali jedno južno odredište iznenađuje

Njemački državljani koji odlučuju započeti novi život izvan domovine i dalje najčešće biraju države u neposrednoj blizini. Geografska blizina i sličnosti u jeziku očito imaju značajnu ulogu, no podaci pokazuju da se interesi polako šire i prema jugu Europe, piše Fenix Magazin.

Na vrhu popisa najpoželjnijih europskih država za iseljavanje Nijemaca nalazi se Švicarska. Početkom 2024. ondje je živjelo više od 323.000 njemačkih državljana, što je porast od 2,4% u odnosu na prethodnu godinu. Taj broj već desetljećima raste, a u posljednjih deset godina zabilježen je ukupni rast od gotovo 11%.

Austrija je također vrlo tražena među Nijemcima koji sele u inozemstvo. S više od 232.000 njemačkih državljana početkom 2024., broj iseljenika porastao je za 3,4% u odnosu na prethodnu godinu – čak i više nego u Švicarskoj. U posljednjem desetljeću zabilježen je impresivan porast od 41%. Stručnjaci ističu da presudnu ulogu igraju sličnosti u jeziku te blizina, što preseljenje čini znatno jednostavnijim.

Na trećem mjestu nalazi se prva zemlja izvan njemačkog govornog područja – Španjolska. Početkom 2024. u njoj je živjelo preko 128.000 Nijemaca. Iako je između 2014. i 2021. broj njemačkih državljana u Španjolskoj stalno padao, od 2022. bilježi se obrat – broj ponovno raste, i to za 1,8% u posljednjih godinu dana. Međutim, u usporedbi s 2014., broj Nijemaca u Španjolskoj još uvijek je manji za gotovo 10%.

Iza vodećeg trojca slijede Francuska i Nizozemska kao četvrto i peto najpopularnije odredište za njemačke iseljenike. Belgija, Italija i Švedska također se nalaze na listi, ali s manjim brojevima. Zanimljivo, Velika Britanija više nije uključena u najnoviju analizu zbog nedostupnosti podataka nakon Brexita. Posljednji dostupni podaci iz 2019. govore da je tada u UK-u boravilo oko 142.000 njemačkih državljana.