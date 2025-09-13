Naši Portali
Kolekcionari, pripazite

Velika promjena u Njemačkoj: Ove kovanice će vrijediti puno više

Osterode: Euro, kovanice, ilustracija
Foto: Frank May/DPA
13.09.2025.
Ova promjena odražava rast materijalne vrijednosti srebra i osigurava da vrijednost kovanica bolje prati cijenu plemenitog metala, bez smanjenja udjela srebra.

Od 2026. godine u Njemačkoj stupaju na snagu nova pravila za srebrne kovanice za kolekcionare, koja će njihovu vrijednost značajno povećati. Savezna vlada odlučila je prilagoditi nominalne vrijednosti kovanica rastućoj cijeni srebra, piše Focus, prenosi Fenix Magazin.

Prema novim pravilima: Dosadašnje 20-euro kovanice od sterling srebra (925/1000) ubuduće će imati nominalnu vrijednost od 25 eura. Te će također kovanice od 25 eura od čistog srebra (999/1000) zamijenit će se kovanicama od 35 eura.

Ova promjena odražava rast materijalne vrijednosti srebra i osigurava da vrijednost kovanica bolje prati cijenu plemenitog metala, bez smanjenja udjela srebra. Prva izdanja po novim pravilima planirana su za ožujak 2026., kada će biti predstavljena 25-euro kovanica u čast Elisabeth Schwarzhaupt, prve savezne ministrice Njemačke.

Nominalna vrijednost (apoen) označava fiksnu vrijednost otisnutu na kovanici, dok tržišna vrijednost ovisi o ponudi i potražnji. Prilagodba apoena, uz stabilan udio srebra, čuva visoku atraktivnost i investicijsku sigurnost kovanica, posebno u razdobljima kada plemeniti metali, poput zlata, ostaju pouzdano utočište u krizama, prenosi Fenix Magazin.

Ključne riječi
vrijednost cijena Njemačka kovanice

