Svi su složni, Škoro je ozbiljan kandidat za Pantovčak: 'Matirao je tri izazivača'

Miroslav Škoro najavio je kandidaturu za predsjednika države, kazao da želi promjenu Ustava i veće ovlasti i napravio pravi “dar mar” na političkoj sceni. Reakcije ne jenjavaju. Neki ga uspoređuju s Franjom Tuđmanom, neki s kraljem Karađorđevićem, neki misle da je populist, drugi da je pogodio “u sridu” jer nije dobro da predsjednik bude fikus, no svi se slažu da je Škoro od jučer ozbiljan kandidat za Pantovčak.

Da je porukom izrečenom mirnim i uvjerljivim gardom da će u konačnici za ustavne ovlasti pitati birače, a ne mainstream stranke, matirao tri protukandidata, smatra politički analitičar Ivica Relković. I aktualnu predsjednicu koja više nema sadržaja za svoju kampanju koju uopće nije ni objavila, Zorana Milanovića koji kao kandidat s karakterom kaže da ide u utrku za ovakvog ustavno okljaštrenog predsjednika, jer “tako je kako je” i Mislava Kolakušića koji je najavio da će biti sve i svašta, ali nije rekao išta od sadržaja kojim bi to sve i svašta popunjavao.

Kako vam se svidio Škorin govor kao predsjedničkog kandidata? Odličan, sa svime se slažem 78,01% +

Rekao je dobre stvari, ali ne slažem se sa svime 5,76% +

Ne podržavam njegove ideje 16,24% +

Promjena igre

Relković drži kako je Škorina kandidatura sada postala i veliki problem i za Andreja Plenkovića koji kao predsjednik Vlade ne može računati s predsjednikom kakvog je najavio Škoro jer on ne nudi kohabitaciju, nego konkurenciju, ali i za Davora Bernardića i Zorana Milanovića koji su imali na umu sigurnu kampanju protiv Kolinde Grabar-Kitarović, ali im se događa promjena razine igre.

– Ako Milanović ne uđe ni u drugi krug, kamo će njih dvojica? Jer ako izgube predsjedničke izbore, izgubit će još sigurnije i parlamentarne, sve u jedva godinu dana. I što će ostati od naoko stabiliziranog SDP-a nakon tog – pita se Relković i dodaje kako je sada pitanje hoće li svog kandidata uopće imati Neovisni za Hrvatsku, Suverenisti, Most i tako se dovesti u opasnost da budu označeni kao saboteri Škorina ulaska u drugi krug.

No Relković ide i korak dalje te se pita hoće li se sada, nakon što je Škoro otkrio karte, promjene Ustava sjetiti i Plenković i Bernardić i Milanović iz čijeg stožera jučer nisu imali komentara na Škorinu kandidaturu.

– Možda ni Kolindi Grabar-Kitarović više uopće ne odgovara kandidatura. Možda mi još uvijek ne znamo imamo li mi izbore po sadašnjem modelu ili najprije slijede ustavne promjene... U svakom slučaju, to može provesti ili spriječiti samo jedna jedina politička opcija u Hrvatskoj. Velika koalicija. Sad ili nikad – znakovit je Relković. Bivši predsjednik države Stipe Mesić za vrijeme čijeg je mandata i došlo do transformacije iz polupredsjedničkog sustava u parlamentarnu demokraciju, Škorine planove, zanimljivo, ne smatra nimalo opasnima. Kaže kako je jasno da Škoro želi malo izmijeniti poziciju predsjednika države, da ostane i dalje čvrsta točka sistema, ali da ima i nešto više ovlasti, odnosno da ne bude fikus kako se do sada nazivalo predsjednike.

Premale ovlasti

– Ovako bi imao nešto više ovlasti jer je na kraju predsjednik onaj koji ima direktni mandat, jedina je osoba koja je izabrana na općim izborima. To ne smatram opasnim. I do sada smo imali prigovor kako predsjednik ima premale ovlasti – kaže Mesić koji upravo Škoru vidi u drugom krugu i to zajedno s Milanovićem. Za koga će glasati, ne otkriva. Kaže, izjasnit će se u drugom krugu.

Profesor političke filozofije Žarko Puhovski Škorinu objavu kandidature i najavljene poteze komentirao je pak riječima da je to populistički stav koji je postao moderan u Europi i u svijetu.

– Škoro je neka vrsta Tuđmana za 21. stoljeće, nije kao Tuđman ograđen od svijeta, nego je u kontaktu sa svijetom, manje je namćorast i zloćudan i ima bolji glazbeni talent. Htio bi ukinuti sve prepreke između sebe i naroda da bude vlastodržac bez kontrole jer mu se kao prepreka između naroda i vlasti čine parlament i stranke. Nije sporno da je parlament otuđen od naroda, ali po čemu vjerujemo da bi Škoro bio više u kontaktu s narodom? Uzimat će glasove iz rezervi namijenjenih Grabar-Kitarović i Kolakušiću i time pomaže Milanoviću. U slučaju sraza njega i Milanovića Milanović bi ispao grubi ideolog jer je Škoro čovjek koji nikad ne zastupa radikalne formulacije nego ih ostavlja otvorenim, pa bi tu vjerojatno bio superioran Milanoviću – kaže Puhovski. I dalje misli da su glavni kandidati za 2. krug Grabar-Kitarović i Milanović.

I politolog Anđelko Milardović ističe da Škorini prijedlozi idu u smjeru ustavnih promjena i jačanja uloge predsjednika, kakvu smo imali u vrijeme Tuđmana.

– S obzirom na postojeće stanje u kojem je sve konstruirano da se ništa ne promijeni, što na dugi rok vodi urušavanju društva i države, opravdana je Škorina kritika koja se referira na velike stranke i otuđenost vlasti od naroda. Godinama govorim da je politička oligarhija zastranila i samo se u izbornom procesu umiljava biračima, a kad završe izbori, birači postaju suvišni i zato puca ta kopča između izabrane vlasti i građana. Nije Škoro samo osoba s estrade, on je i čovjek s dva studija, doktoratom, diplomat, bivši zastupnik, poduzetnik, glazbenik i dobar komunikator. U srazu njega i predsjednice birači bi bili podijeljeni i do pobjede može doći “za prsa”, a u srazu s Milanovićem ima velike šanse. Karakterno su suprotni, Milanović je kadar MVP-a, a već 10-ak godina prate nas ti kadrovi i ništa se ne mijenja – kaže Milardović.