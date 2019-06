'Škoro je objavom kandidature matirao Grabar-Kitarović, Milanovića i Kolakušića'

Miroslav Škoro je upravo onakav kandidat kakvog Kolinda Grabar-Kitarović ne može pobijediti, ako on uđe u drugi krug. No postoji jedan bitan uvjet. Ma kako ga priželjkivala kao svojeg kandidata ona desnica koja se razočarala u Kolindu Grabar-Kitarović, on takav kandidat ne smije biti. On se treba pozicionirati kao kandidat budućnosti, a ne prošlosti. Smatra to politički analitičar Ivica Relković koji ističe kako je to Škorina jedina prednost na temelju koje će mu biti svejedno tko mu je protivnik u drugom krugu.

– Kolindu Grabar-Kitarović pobjeđuje glasovima svih onih koji ju ne žele, a takvih je debelo iznad 50%, a Zorana Milanovića pobjeđuje glasovima od centra nadesno, a ne bi bilo nemoguće da mu se zalomi i pokoji protestni lijevi glas birača koje je Milanović odbio od sebe svojim karakterom – smatra Relković i dodaje kako Škoro, u ovom trenutku, treba samo znati ući u drugi krug, a što nije nimalo jednostavno.

– Miroslav Škoro je objavom kandidature s izazovom povećanja ovlasti predsjednika i prilično mirnim, ali uvjerljivim gardom da će u konačnici za ustavne ovlasti pitati birače, a ne mainstream stranke, matirao tri protukandidata. Matirao je aktualnu Predsjednicu, jer ona sad uopće nema sadržaja za svoju kampanju koju uopće nije ni objavila. Što će ona dalje nuditi s pozicije ovakvih ovlasti? Najbogatiju zemlju s kojom joj se Škoro narugao u svojoj objavi? Ili će se i ona sjetiti da treba veće ovlasti. Matirao je i Zorana Milanovića koji kao kandidat s karakterom kaže da ide u utrku za ovakvog ustavno okljaštrenog predsjednika, jer eto tako je kako je. A on prihvaća činjenicu da se ionako ništa ne može mijenjati dok traju HDZ i SDP kao kapacitet dvotrećinskog broja zastupnika. Matirao je i Mislava Kolakušića koji je najavio da će biti sve i svašta, ali nije rekao išta od sadržaja kojim bi to sve i svašta popunjavao – kaže Relković.

Drži i kako je Škoro postao velik problem premijeru Plenkoviću koji kao predsjednik vlade ne može računati s predsjednikom kakvog je najavio Škoro. Jer Škoro ne nudi kohabitaciju, nego konkurenciju i tu za Andreja Plenkovića, smatra Relković, nema prostora za suradnju i nekakav kompromis.

– Davor Bernardić i Zoran Milanović imali su na umu sigurnu kampanju protiv Kolinde Grabar-Kitarović, ali im se događa promjena razine igre. Ako Milanović ne uđe ni u drugi krug, gdje će njih dvojica? Jer ako izgube predsjedničke izbore, izgubit će još sigurnije i parlamentarne. A to je sve u jedva godinu dana vremena koje je pred nama. I što će ostati od naoko stabiliziranog SDP-a nakon tog predsjedničko-parlamentarnog neuspjeha? – naglašava Relković.

Pita se i tko će sad od centra prem desno uopće najaviti kandidata?

– Neovisni za Hrvatsku? Suverenisti? Most? Bilo čiji kandidat bio bi označen kao saboter Škorina ulaska u drugi krug. Bili bi tek kandidati za gricnut 2%. Panenić kandidat? Koga, čega? Škoro je možda ukrao izbore svima...? – kaže Relković koji se pita i hoće li se sada promjene Ustava sjetiti i Plenković i Bernardić i Milanović koji je toga i prije bio svjestan. Možda, kaže, ni Kolindi Grabar- Kitarović više uopće ne odgovara kandidatura.

– Možda mi još uvijek ne znamo imamo li mi izbore po sadašnjem modelu ili najprije slijede Ustavne promjene... Ustavne promjene prije ili poslije izbora. U svakom slučaju to može provesti ili spriječiti samo jedna jedina politička opcija u Hrvatskoj. Velika koalicija. Sad ili nikad – kaže Relković.

VIDEO Milanović odgovorio na pitanje koga se najviše boji u predsjedničkoj utrci:

