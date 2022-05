Svećenik koji je istukao časnu je prije 11 godina izbacio 23 učenika iz Crkve i prijetio policijom?!

Svećenik don Domagoj Kelava pušten je, kako su objavili s lokalnog portala, na slobodu nakon isteka desetodnevnog pritvora zbog udaranja i vrijeđanja 70-godišnje časne sestre u Sukošanu kraj Zadra. Dok se čeka pravorijek suda i zadarske nadbiskupije koja je također pokrenula postupak i osudila nasilje pojavljuju se informacije i o ranijim slučajevima s tenzijama u kojima je sudjelovao don Domagoj Kelava.

Jedan od svećenika tako nam je uz osudu događaja u Sukošanu proslijedio i link teksta kojeg prenosi Net.hr još 2011. godine, a u kojem se don Kelava poziva na crkvene propise i izbacuje djecu iz crkve. Štoviše, prijeti i policijom. Razlog? "Nisu dolazili na misu".

Prenosimo članak u cijelosti:

Don Domagoj Kelava izbacio je u subotu iz župne crkve u Gorici, pokraj Zadra, 23 učenika koji uskoro trebaju primiti sakrament krizme, i to navodno zbog toga što ljetos nisu dolazili na misu.

- Svećenik je u crkvu uveo dvanaestero djece, a nama je zalupio vrata kazavši nam da u crkvu nećemo ući jer nismo redovito dolazili na mise. Nije nas htio pustiti u crkvu, a kad smo ušli, rekao nam je da iziđemo ili će zvati policiju i poduzeti svoje mjere. Kad mu je jedan momak prigovorio da to što radi nije pošteno, izvadio je mobitel i ponovio da će zvati policiju ako ne iziđemo. Rekao nam je da naši roditelji ispadaju budale, a jednom je dečku čak poručio da je njegov otac 'kratak' čovjek. Svima nam je to jako teško palo jer ništa zlo nismo učinili. U crkvu se može ići bilo gdje i bilo kada, nije to prisilna radnja koju moraš obavljati. Pa kakav je to svećenik?", požalila se Klara Matešić Slobodnoj Dalmaciji.

Don Kelava: Poštujem propise i to je sve

Dvadeset i tri ogorčena roditelja u ponedjeljak su zatražili pomoć od zadarskog nadbiskupa msgr. Želimira Puljića, a namjeravaju potpisivati i peticiju protiv don Domagoja Kelave.

Svima nam je to jako teško palo jer ništa zlo nismo učinili. U crkvu se može ići bilo gdje i bilo kada, nije to prisilna radnja koju moraš obavljati.Prozvani svećenik kaže da nema potrebe objašnjavati što se dogodilo jer on, kako je rekao, svoje račune polaže jedino Bogu i Crkvi.

- Crkva ima određene propise kojih se ja pridržavam. Riječ je o učenicima koji nisu cijelu godinu dolazili na misu, a ne samo jednom ili dva puta. Ja poštujem propise i to je sve - zaključio je don Kelava, župnik župe sv. Ivana Krstitelja u Gorici.

Roditelji su podijeljeni. Oni čija su djeca izbačena iz crkve ogorčeni su ponašanjem svećenika, a neki drugi ga pak pravdaju - navodi se u članku.

Večernji list poslao je upit za komentar don Domagoju Kelavi nakon informacije da je pušten na slobodu, a odgovor još uvijek čekamo. Iz zadarske policije zatražili smo i odgovor na upit kakve su ozljede evidentirane 70-godišnjoj časnoj sestri koja nam je rekla da ju je policija odvela na pretrage nakon informacije da je pretučena. Ona je podsjetno za Večernji list demantirala da je napadnuta.

