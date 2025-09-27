Naši Portali
'KOMPROMIS I TOLERANCIJA SU KLJUČ'

Sve više razvoda u Hrvatskoj, ali u ova četiri grada brakovi ne pucaju

Foto: Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
27.09.2025.
u 07:22

Istodobno, podaci pokazuju i blagi pad broja vjenčanja – u 2024. godini zabilježeno ih je 17.206, što je stotinu manje nego u 2023.

U četiri hrvatska grada tijekom prošle godine nije zabilježen nijedan razvod braka. Riječ je o Pazinu, Labinu, Buzetu i Kraljevici. Dok je 2023. godine na popisu bez razvoda bilo devet gradova, ove godine taj broj pao je na samo četiri, piše Dnevnik.hr.

Kraljevica, Buzet i Pazin ponavljaju isti rezultat - već drugu godinu zaredom bilježe “nultu statistiku” kada je riječ o razvodima. Na razini cijele zemlje trend je suprotan. Ukupno je razvrgnuto 4.961 brak, što je 554 više nego godinu ranije.

Psihologinja i psihoterapeutkinja Nataša Basanić Čuš komentirala je kako je zajednički život uvijek izazovan: "Život u paru je vrlo zahtijevan, zahtjeva zajednički rast, kompromis, toleranciju, svašta nešto što nije baš karakteristika zapadnog svijeta 21. stoljeća. Tako da i Hrvati se tu uklapaju, a s druge strane smo još uvijek nešto tradicionalniji." Istodobno, podaci pokazuju i blagi pad broja vjenčanja – u 2024. godini zabilježeno ih je 17.206, što je stotinu manje nego u 2023.
Ključne riječi
gradovi brak razvod

