Sve više posla u građevini, ali nedostaje 9000 radnika

Građevinski sektor ostvaruje izniman rast, uz rast obujma građevinskih radova od 15%, no problem je nedostatak radne snage. Godišnje nedostaje oko devet tisuća novih radnika, kazao je na jučerašnjem gospodarskom forumu HGK "Prostor, gradnja, Budućnost Hrvatske – od zakona do realizacije" potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavljajući ključne projekte i aktivnosti Ministarstva s fokusom na stambenu politiku, zakonodavstvo, nastavak poslijepotresne obnove i moguću regulaciju cijena građevinskog materijala.

Novine njegova Ministarstva mogle bi se sažeti u četiri D: demografija, dekarbonizacija, digitalizacija te dokumenti od strateške važnosti. – Uloga ovog ministarstva u demografskoj revitalizaciji je velika, prije svega u rješavanju priuštivog stanovanja – kazao je, među ostalim Bačić, najavljujući Nacionalni plan stambene politike do 2030. o kojemu će se ovih dana razgovarati u Vladi. Njegovo ministarstvo će do kraja godine donijeti nekoliko zakona od strateške važnosti, prije svega novi zakon o gradnji, pri čemu računaju na suradnju i koordinaciju s građevinskim sektorom, a radi se i na novom zakonu o prostornom uređenju. Predsjednik HGK Luka Burilović kazao je kako građevinski sektor u Hrvatskoj danas zapošljava oko 150 tisuća radnika uz udio u BDP-u od oko 6,3%.

– Rast u proteklim godinama usko je povezan s priljevom sredstava iz fondova EU te kroz NPOO, kojim financiramo znatan dio obnove od potresa – rekao je. No kako bi sektor napredovao, potrebno je naći rješenje za nedostatak radne snage. Ne možemo se oslanjati samo na uvoz stranih radnika, dodao je Burilović, s čime se složio i osnivač i većinski vlasnik tvrtke ING-Grad Branislav Brizar. On izazove za daljnji rast sektora, osim u nedostatku radnika, vidi i u dostupnosti i cijenama građevinskih materijala. Dostupnost nakon pandemije više nije problematična, ali se cijene materijala nakon krize nisu spustile na prijašnje razine, objašnjava. S druge strane, da bi ING-Grad zadržao radnike, u posljednje je četiri godine tehničkom osoblju dizao plaće od 60 do 80%. – To je čak dovelo do toga da nam se vraća dio radnika koji su u vrijeme krize otišli u Njemačku ili Austriju – istaknuo je Brizar.

Potpredsjednica HGK za graditeljstvo i promet Mirjana Čagalj rekla je da u Komori zagovaraju mjere koje će dalje jačati taj sektor, a tako bi se pomoglo i suzbijanju inflacije. Neke od njih su povećanje ponude stambenih objekata kako bi se cijene stanovanja stabilizirale, čak i pale, pokretanje velikih infrastrukturnih projekata koji stvaraju poslove i povećavaju produktivnost, regulativa za poticanje izgradnje i obnove, kao što su porezne olakšice ili subvencije za građevinare koji grade pristupačne stambene jedinice...

