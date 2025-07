Sve su odluke upitne dok su ustavni suci ideološke sjene svojih političkih sponzora

Svako čudo za tri dana, a u Hrvatskoj se to, čini se, odnosi čak i na izbore. Manje od mjesec dana je, naime, trebalo da gotovo u potpunosti u zaborav padnu sve one čudne priče o navlas istim listićima koje su ista izborna tijela u nekim slučajevima priznavala, a u drugima proglašavala nevažećima, o čudesnim preokretima u kojima je isti kandidat na istome mjestu u prvom krugu dobio nula, a u drugom sto posto glasova, kao i to da su ovi slučajevi na kraju gotovo popola podijelili suce Ustavnog suda, onog čija je riječ zadnja u zaštiti biračkog prava i, općenito, povjerenja u izborni proces.