Svaka šesta tvrtka zbog minimalca gasi radna mjesta

Planirano povećanje minimalne bruto plaće s 970 na 1250 eura do 2028. velik broj članica HUP-a ocjenjuje rizičnim. Nešto manje od polovine njih smatra da će ga teško izdržati, dok svaka šesta tvrtka predviđa zatvaranje radnih mjesta, ističe u analizi glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić. Oko tri četvrtine poduzetnika procjenjuje da u 2026. ne može izdržati nikakvo povećanje ili tek ono do pet posto, dakle tik iznad inflacije od 4,2 posto. Više od polovice tvrtki iz prerađivačke industrije smatra da će povećanje vrlo negativno utjecati na investicije, dok svaka peta vjeruje da neće izdržati novo povećanje i da će morati zatvarati radna mjesta.

– Čak 81 posto tvrtki ne može u potpunosti prenijeti rast troška rada od deset posto kroz cijene proizvoda ili usluga, što upućuje na pritisak na marže, odnosno internalizaciju kroz smanjenje profitabilnosti, investicija i zapošljavanja – zaključuje glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić.

Kao ključnu mjeru za ublažavanje negativnih učinaka rasta minimalne plaće, 75 posto tvrtki traži porezno rasterećenje rada, uključujući smanjenje doprinosa za zdravstvo, što potvrđuje da je ukupno opterećenje plaća u Hrvatskoj i dalje glavni strukturni problem konkurentnosti, napominje glavni ekonomist HUP-a.

HUP-ovi prijedlozi za uređivanje minimalne plaće su depolitizacija instituta usklađivanja minimalne plaće eksplicitnim vezanjem promjene minimalca uz inflaciju i/ili realni rast produktivnosti, promjena zakonskog tretmana stanke za odmor i smanjenje troška bolovanja za poslodavce, a s obzirom na varijacije u broju radnih sati od 160 do 184, treba, predlažu u HUP-u, razmotriti institut minimalne vrijednosti sata rada. Nadalje, trebalo bi povećati i vezati osnovni osobni odbitak na iznos bruto jedne minimalne plaće, rasteretiti srednje i više plaće koje primaju visokokvalificirani u djelatnostima s višom dodanom vrijednosti, među kojima su često inženjeri, projektanti, liječnici i druga ekspertna zanimanja, koji kreiraju višu dodanu vrijednost.