U ZDRAVSTVU

I da Zakon nije mijenjan, Beroš bi se mogao zaposliti: Prepreka poslu spolni delikti, ne i korupcija

Autor
Romana Kovačević Barišić
10.10.2025.
u 16:31

S tom se izmjenom išlo nakon pritiska javnosti, zgrožene činjenicom da žene i dalje pregledava liječnik nepravomoćno osuđen za silovanje pacijentice

Uz aferu ponovnog zapošljavanja Vilija Beroša u KBC Sestre milosrdnice provlači se i tvrdnja da je upravo zbog spašavanja posrnulog ministra promijenjen Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Međutim, to nije točno. Zanimljivo, izmjenu je inicirao čak Beroš osobno, no bilo bi isto i da se Zakon uopće nije mijenjao. Dio Zakona izmijenjen je ljetos, ali ne zbog Beroša nego je posljedica osječkog slučaja u kojem je ginekolog koji je prvostupanjski osuđen za silovanje pacijentice i dalje radio, jer presuda nije bila pravomoćna.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, naime, prije izmjene propisivao je da se ne može zaposliti za zdravstveni rad s djecom, niti s djecom može raditi, zdravstveni radnik koji je pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Izmjenom je propisano da zdravstvena ustanova ne smije zaposliti zdravstvenog radnika protiv kojeg je pokrenut postupak ili koji je pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Dakle, ranije se ticalo samo onih koji su radili s djecom i trebalo je čekati pravomoćnu presudu, a ljetos je to pooštreno pa će se doktor (ili drugi zdravstveni radnik) suspendirati - ili ga neće ni zaposliti - ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak ove vrste, i to ne samo ako radi s djecom nego s pacijentima općenito.

S tom se izmjenom išlo nakon pritiska javnosti, zgrožene činjenicom da žene i dalje pregledava liječnik nepravomoćno osuđen za silovanje pacijentice. Ravnatelj mu po zakonu nije mogao dati otkaz dok presuda nije pravomoćna. Unatoč tome, Beroš je tada izjavio je da je takva odluka "možda pravno utemeljena, ali nije moralna" te je najavio da će mijenjati zakon "kako bi se u budućnosti moralno i pravno postupanje izjednačili". Sredinom rujna 2024. poručio je: "Možete biti sigurni da smo već inicirali izmjenu zakona", a te su izmjene na snagu stupile osam mjeseci nakon što je uhićen i smijenjen.

Teško da je Beroš mogao i sanjati da će samo dva mjeseca kasnije biti uhićen i smijenjen. No, da se Zakon i nije mijenjao, za njegovo ponovno zapošljavanje u Vinogradskoj bilo bi isto jer su prepreka zapošljavanju u zdravstvu samo spolni delikti. Koruptivne djelatnosti nisu - ni prema sadašnjem Zakonu, ni prema onom prije. Jer moralno i pravno često nije lako izjednačiti.

Policija ima važnu poruku za građane: Ovo su preporuke kojih se idućih mjeseci trebate držati
Ključne riječi
zdravstvo posao Vili Beroš

Komentara 4

Pogledaj Sve
DE
Decibel
16:40 10.10.2025.

Berošu, hrvatino, katoliče, hadezeovče... Imaš li trunku srama u sebi?

Avatar Certilian
Certilian
17:09 10.10.2025.

draga novinarko.. jedan od uvijeta koje je naš dragi Vili trebao ispuniti prilikom prijave na posao je potvrda da se ne vodi kazneni postupak protiv njega... što NIJE mogao dobiti... dakle.. zaposlen je mimo pravila...

OK
Okrad11
17:07 10.10.2025.

A potvrda da se protiv njega ne vodi sudski postupak ili o nekažnjavanju?

