ISTRAŽIVANJE

Fleksibilnost je 'in' – samo jedna od 10 žena ne želi raditi od kuće

Autor
Jolanda Rak Šajn
09.10.2025.
u 11:11

Gotovo trećina zaposlenih žena (28 posto) radi 11 ili više dana mjesečno na daljinu, u usporedbi s tek 15 posto muškaraca

Zaposlenici danas gotovo računaju na to da će im poslodavci omogućiti barem neki oblik fleksibilnog rada pa na daljinu radi čak 50% žena i 41% muškaraca. Istodobno, manji udio žena (16%) uopće nema iskustva s radom od kuće, dok je među muškarcima takvih 22%, pokazala je anketa portala MojPosao. Većina zaposlenih, bez obzira na spol, odrađuje do pet dana mjesečno izvan ureda (54% muškaraca i 50% žena). No razlike postaju izraženije pri duljim periodima rada od kuće: gotovo trećina žena (28%) radi 11 ili više dana mjesečno na daljinu, u usporedbi s tek 15% muškaraca.

Želje zaposlenih dodatno naglašavaju ovaj trend. Dok samo jedna od 10 žena ne želi raditi od kuće, među muškarcima je takvih čak trećina. Također, žene pokazuju veću spremnost za rad od kuće u oba scenarija, i kada je riječ o svakodnevnom radu (18% žena naspram 9% muškaraca), i kada se radi o povremenom radu na daljinu (71% žena naspram 60% muškaraca), tvrdi se u istraživanju.

Većina zaposlenih, bez obzira na roditeljski status, želi imati mogućnost rada od kuće ili na daljinu barem povremeno (oko 70%), a među prednostima rada od kuće oba spola najčešće ističu izbjegavanje putovanja na posao i lakše usklađivanje poslovnog i privatnog života. Veću vremensku fleksibilnost cijeni 43% žena i 29% muškaraca, dok udobnost rada od kuće nešto više cijene muškarci (40%) nego žene (36%). Ženama pak rad na daljinu pomaže u održavanju koncentracije i većoj produktivnosti (35% naspram 29% muškaraca).

Među najčešće spominjanim nedostacima rada od kuće su izoliranost od kolega i narušena ravnoteža poslovnog i privatnog života. Žene nešto češće ističu osjećaj izoliranosti (57% u odnosu na 54% muškaraca), a muškarci teškoće u održavanju ravnoteže (50% naspram 39% žena). Nedostatak odgovarajućeg prostora i/ili opreme za rad podjednako je prisutan problem (za 35% muškaraca i 34% žena). Muškarcima u većoj mjeri smeta i ometanje u radu zbog drugih članova kućanstva (44% prema 35%). Žene, s druge strane, nešto češće percipiraju negativan utjecaj rada od kuće na mogućnost napredovanja i dobivanja povišica (18% u odnosu na 15% muškaraca). Udaljenost i narušeni odnosi s kolegama doživljavaju se kao izazov kod oba spola, iako ih nešto češće navode muškarci (19% prema 14% žena). Zanimljivo je da dio ispitanika uopće ne vidi nedostatke rada na daljinu – tako smatra 15% žena i 13% muškaraca.
