Svađa zbog portreta: je li Tuđmanu mjesto u školi

Lik dr. Franje Tuđmana, nacrtan na zidu osnovne škole u Smokvici, neće ostati prekriven bijelim pak-papirom. Tvrdi to ravnatelj škole Emil Radovanović koji je crtež prekrio u ponedjeljak čim ga je nastavnik likovnog Frano Cebalo nacrtao, a nakon što se nastavnik povijesti i zemljopisa Ivan Plantić pobunio držeći kako je crtež Tuđmana propagira jednu političku stranku u školi, a to se ne smije. Ravnatelj Radovanović sliku je prekrio, kaže, jer nije znao smije li prvi hrvatski predsjednik biti na zidu u školskom hodniku.

– Sazvao sam sastanak školskog odbora na kojemu ću članove obavijestiti da će na zidu u školi biti slika prvog hrvatskog predsjednika. Time je zakonski okvir zadovoljen. Slika će ostati na zidu, to je gotova stvar! – rekao nam je Radovanović.

Odnos profesora s učenicima

Što se zapravo dogodilo? Lik dr. Franje Tuđmana na zidu u hodniku škole nacrtao je nastavnik likovne umjetnosti Frano Cebalo, koji je još prošle godine od ravnatelja dobio zadatak ukrasiti unutrašnje zidove škole motivima vezanim za nastavu.

– Dr. Franjo Tuđman je na zidu škole jer je bio prvi hrvatski predsjednik, a ne zato što je bio predsjednik HDZ-a. Prvo sam nacrtao Shakespearea, potom Luku Paljetka, Beethovena, vjetroelektranu, Bašćansku ploču, ali kada sam u ponedjeljak nacrtao Franju Tuđmana, nastao je lom. Nastavnik povijesti i zemljopisa Ivan Plantić se razbjesnio. Krenuo je odmah đonom na mene tvrdeći da sam Tuđmana nacrtao da bih njemu napakostio jer znam njegove političke stavove. Kakve Tuđman ima veze s njim?! Riječ je o prvom hrvatskom predsjedniku! Slika na našem zidu precrtana je iz udžbenika povijesti na kojoj je dr. Franjo Tuđman s lentom. Plantić umišlja da ja njemu radim u inat. Meni je samo žao što mu se dopustilo da on uzima ovlasti ravnatelja i odlučuje što će biti na zidu – kazao nam je Cebalo.

Dodaje kako nije ni u jednoj stranci, bio je branitelj i dodaje da je domoljub kao što je svatko tko voli svoju zemlju. Cebalo kaže kako je kolega Plantić, prije no što je ravnatelj pokrio sliku Tuđmana, uzeo krpu i obrisao mu oči, međutim ravnatelj Radovanović opovrgnuo nam je ovaj dio priče.

– To nije istina, krenuo je prema njemu, ali nije ga oštetio – kaže ravnatelj.

A što na sve to ima reći Ivan Plantić?

– Bitna je pozadina priče. Cebalo je čovjek koji ima problematičan odnos s učenicima, zbog njega je već bila u školi prosvjetna inspekcija. Učenici petog razreda kojima sam ja razrednik u ponedjeljak su mi se požalili da ih je nazivao kozama, ovcama i ostalim pogrdnim imenima i ja sam to, što je moja dužnost, prenio ravnatelju. Inače, nas dvojica smo u velikom sukobu i Cebalo je, kada je to doznao, bio ljut na mene. Nacrtao je Tuđmana jer on zna moj stav i to je napravio iz čiste provokacije – kaže Plantić.

Riječ je o staroj svađi

Što se tiče Tuđmana, Plantić kaže da je u školi zabranjeno političko djelovanje, a on je bio predsjednik HDZ-a.

– O Tuđmanu povijesna znanost tek treba dati svoj sud. Njegova uloga još nije potpuno rasvijetljena. Tuđman je imao i svoju negativnu stranu i njegova slika unutar škole može izazvati različite reakcije. Potpuno druga stvar je to što je on bio prvi hrvatski predsjednik pa neke škole nose njegovo ime. Da bi škola dobila ime, s tim se mora složiti Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, Školski odbor, ravnatelj i osnivač. To je procedura, a koga je pitao Cebalo kada je odlučio nacrtati Tuđmana? Nikoga! To je napravio dišpetožno, nikoga ne pitajući. Za noviju hrvatsku povijest trebao je nacrtati vukovarski toranj – izjavio nam je Plantić.

Cebalo pak na to kaže kako su svi crteži na zidu povezani s gradivom: od Shakespeare koji simbolizira engleski, domaćeg književnika Luke Paljetka pa do Tuđmana, prvog hrvatskog predsjednika koji simbolizira povijest.

– Radim u školi već 30 godina i crteži na zidu bili su dobro promišljeni. Ni s jednim se nastavnikom nisu dogovarao, dana mi je puna sloboda, pa nisam ni s Plantićem. Vukovarski toranj također je bio jedna od mojih ideja, ali mi se nije uklopio uz vjetrenjaču, a osim toga, trebao mi je portret na tom mjestu – kaže Cebalo koji je inače karikaturist i stručnjak za portrete.

Za mišljenje smo pitali načelnika Općine Smokvica, SDP-ovca Kuzmu Tomašića.

– Osnivač škole je Dubrovačko-neretvanska županija, a nadležnosti je Ministarstva prosvjete i ne bih se htio u to upletati. Smokvica se našla u toj priči, a nijedan od dvojice nastavnika koji su u sukobu nije iz Smokvice, jedan je iz Žrnova, a drugi iz Vele Luke. Ovdje je riječ o jednoj staroj prepirci koja dugo traje između njih dvojice – kaže načelnik Tomašić. Ipak, rekao nam je i svoj privatni stav.

Ministarstvo traži očitovanje

– Tuđman je prvi hrvatski predsjednik i ima svoju ulogu i mjesto u novijoj hrvatskoj povijesti. Ukupno gledajući, je li njegova uloga bila samo pozitivna ili i negativna, to će povijest suditi. Ja osobno nemam ništa protiv da on ostane na zidu škole, ali ni da ga se makne – izjavio je Tomašić.

– Do sada nismo bili upoznati s događajem i zbog toga smo tražili očitovanje škole kako bismo dobili cjelovitu informaciju o slučaju – rekli su nam u Ministarstvu prosvjete i dodali kako će se očitovati nakon što se informiraju.