'Sva cjepiva koja su u Hrvatskoj sto posto štite od umiranja u slučaju zaraze'

Pomoćnica ravnatelja HZJZ-a prim. dr. Marija Bubaš gostovala je u HTV-ovoj emisiji Dobro jutro Hrvatska i kazala kako cjepiva protiv bolesti COVID-19 koja dolaze u Hrvatsku sto posto štite od umiranja u slučaju zaraze tom bolešću.

Govoreći o cjepivu AstraZenece, odnosno navodima da je manje učinkovito ili sigurno za starije od 65 godina, Bubaš je rekla da su sva cjepiva u primjeni u Hrvatskoj odobrena od Europske medicinske agencije i vrhunski sigurna za primjenu.

- Nema dvojbe jesu li ta cjepiva sigurna, a što se tiče njihove učinkovitosti, to su vrlo učinkovita cjepiva i sva ta cjepiva koja dolaze i dolazit će u Hrvatsku, za koja se Hrvatska predbilježila i za koja je zainteresirana, ali sad naročito ova tri koja jesu tu, su cjepiva koja sto posto štite od umiranja u slučaju zaraze bolesti COVID-19, rekla je Bubaš.

Dodala je da je teški klinički oblik bolesti najprisutniji upravo u dobnim skupinama 65 plus te da ne treba dvojiti treba li se ili ne cijepiti jer je uz distancu i maske cjepivo najučinkovitije oružje protiv širenja zaraze, a pogotovo protiv teških kliničkih oblika bolesti i umiranja.

- Da se poslužim riječima Zaklade Ana Rukavina, "Želim život, želim budućnost". Nadam se da svi žele život i da im je život dragocjen toliko da će se odlučiti čim god, što prvo im dođe pod ruku, bez obzira na ovu dob i ove priče. Činjenica je da su se neke zemlje Europe odlučile ne primjenjivati AstraZenecu u starijim dobnim skupinama. Međutim, cijepljenje je i dio strategije borbe protiv epidemije. Naši stručnjaci su evaluirali to cjepivo kao sigurno za primjenu u tim dobnim skupinama o kojima se sada debata javno proteže kroz medijski prostor - rekla je Bubaš.

Video: Markotić, Capak i Božinović cijepili su se protiv koronavirusa pred kamerama

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bubaš je rekla da se radi o prekomjernoj predostrožnosti. - Relativno je manji broj ispitanika u dobi 65 plus, pa je onda AstraZeneca to lijepo rekla da, eto... Zbog toga što nema dovoljno ispitanika, oni su se ograničili, ali ja bih ipak rekla da je to cjepivo koje treba primiti, da je to cjepivo koje nema velikih zabilježenih nuspojava, koje je upravo zbog toga sigurno za primjenu, i to je cjepivo koje omogućuje da se spasiš od smrtnog ishoda i teškog kliničkog oblika bolesti - rekla je Bubaš.