Srdele sve manje, ribari za to krive tune

Do novog lovostaja ostalo je još 15-ak dana, a na ribarnicama sliježu ramenima i odgovaraju kako su sretni dobiju li i svega nekoliko kašeta. Na žalost građana, posebice umirovljenika, kojima je s cijenom od 4-5 eura za kilogram jedina priuštiva riba, srdela je, naime, gotovo iščezla iz ponude, za što ribari uglavnom krive tune koje su se namnožile u Jadranu. Teško je uopće izvući mrežu koju tune nisu razderale i prorijedile ili rastjerale ionako mršav ulov, nabijajući im i nove troškove, žale se, dok stručnjaci upozoravaju kako se stok srdele smanjuje već 10-ak godina. Lanjsku, možda i najtežu godinu za ribare, kad je posrijedi ulov srdele, ova bi dodatno mogla nadmašiti, pa iz resornog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva najavljuju povećanje kvota za izlov tuna u Jadranu, a od 64 milijuna eura pomoći ribarima do 2028., koju je ovih dana najavio ministar David Vlajčić, dobar dio će nesumnjivo otići i na scraping – daljnje smanjenje ribolovnih napora u Jadranu, odnosno odlazak nove ture plivarica na zadnje putovanje – u rezališta. Ili njihovu prenamjenu u turističke brodove.