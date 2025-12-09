Naši Portali
U RIBARNICAMA SLIJEŽU RAMENIMA

Srdele sve manje, ribari za to krive tune

Autor
Jolanda Rak Šajn
09.12.2025.
u 17:32

Iz resornog ministarstva najavljuju povećanje kvota za izlov tuna u Jadranu, a od 64 milijuna eura najavljene pomoći ribarima do 2028. dobar dio će nesumnjivo otići i na tzv. scraping

Do novog lovostaja ostalo je još 15-ak dana, a na ribarnicama sliježu ramenima i odgovaraju kako su sretni dobiju li i svega nekoliko kašeta. Na žalost građana, posebice umirovljenika, kojima je s cijenom od 4-5 eura za kilogram jedina priuštiva riba, srdela je, naime, gotovo iščezla iz ponude, za što ribari uglavnom krive tune koje su se namnožile u Jadranu. Teško je uopće izvući mrežu koju tune nisu razderale i prorijedile ili rastjerale ionako mršav ulov, nabijajući im i nove troškove, žale se, dok stručnjaci upozoravaju kako se stok srdele smanjuje već 10-ak godina. Lanjsku, možda i najtežu godinu za ribare, kad je posrijedi ulov srdele, ova bi dodatno mogla nadmašiti, pa iz resornog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva najavljuju povećanje kvota za izlov tuna u Jadranu, a od 64 milijuna eura pomoći ribarima do 2028., koju je ovih dana najavio ministar David Vlajčić, dobar dio će nesumnjivo otići i na scraping – daljnje smanjenje ribolovnih napora u Jadranu, odnosno odlazak nove ture plivarica na zadnje putovanje – u rezališta. Ili njihovu prenamjenu u turističke brodove.

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Stradun
Stradun
18:17 09.12.2025.

Izlov! ..RH treba ograničiti izlov ribe.

SK
SkvikiZg
17:53 09.12.2025.

Kaj više niko ne lovi tune, barem su one tražene na tržištu.

