BORBA ZA POKROVSK

Vrhovni ukrajinski zapovjednik otkriva pravu sliku bitke za Pokrovsk: Rusi tvrde pobjedu, Ukrajinci uzvraćaju brojkama

Ukrainian Artillery Unit on Combat Mission in Pokrovsk Direction - Ukraine
Foto: Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABAC
1/3
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
09.12.2025.
u 23:09

"Naše trupe jesenas nisu bile prisutne u Pokrovsku jer su nam mogućnosti bile ograničene. Od sredine studenog, kao rezultat ofenzivnih akcija, osigurali smo oko 13 četvornih kilometara", rekao je Sirski.

Ukrajinske trupe drže dijelove opkoljenog grada Pokrovska od sredine studenog, ali nekim je jedinicama naređeno da se povuku s nepraktičnih položaja izvan grada u proteklom tjednu, rekao je u utorak vrhovni ukrajinski zapovjednik Oleksandr Sirski.

Situacija oko Pokrovska, logističkog centra praktički uništenog nakon višemjesečnih ruskih napada, ostala je teška. Rusija je oko grada okupila snage od 156.000 ljudi, rekao je vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske.

Sirski, kojeg je citirala javna televizija Suspilne, rekao je da su ukrajinske snage ostvarile napredak od sredine studenog. Ruska vojska prošli je tjedan izjavila da su njezine snage zauzele Pokrovsk, što su ukrajinski dužnosnici porekli. "Naše trupe jesenas nisu bile prisutne u Pokrovsku jer su nam mogućnosti bile ograničene. Od sredine studenog, kao rezultat ofenzivnih akcija, osigurali smo oko 13 četvornih kilometara", rekao je Sirski.

Dodao je da Ukrajina "nastavlja držati sjeverni dio grada, otprilike do željezničke pruge" te da zapadno od Pokrovska "kontrolira oko 54 četvorna kilometra". "Prije nekoliko dana naredio sam povlačenje naših trupa s udaljenosti od oko 5-7 kilometara od Pokrovska. Rotacija više nije bila moguća i neprijatelj se provlačio. Nije imalo smisla držati ih tamo dulje", rekao je.

Pokrovsk je u središtu dugog, sporog prodora ruskih snaga kroz Donjecku regiju u istočnoj Ukrajini, a Moskva je nekoliko puta tjedno najavljivala osvajanje novih sela. Prošlog mjeseca Rusija je izjavila da su njezine snage zauzele i uglavnom uništeni grad Kupjansk, što je ukrajinska vojska također demantirala.

U vlastitom izvještaju na Telegramu, Sirski je rekao da Rusija koristi dezinformacije kako bi iskrivila situaciju i predstavljala dodatnu opasnost za njegove trupe "u područjima gdje su uspostavili kontrolu".

povlačenje Ukrajina Pokrovsk Sirski Rusija

