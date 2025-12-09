Postavljaju se kamere, od 2027. cestarina će se plaćati očitavanjem ENC-a ili tablica vozila

S postavljanjem prvih portala već se počelo na autocesti A3, a do kraja godine trebalo bi ih biti instalirano ukupno sedam. Služit će oni za kontrolu budućeg sustava naplate jer je početak primjene zakazan za 1. ožujka 2027., a u međuvremenu će se ispitati sve okolnosti funkcioniranja kako bi se izbjegle moguće teškoće na terenu. Objasnio je ovako jučer u Saboru državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić kako zasad napreduje implementacija novog sustava naplate cestarine.

Zastupnici su, po hitnom postupku, izglasali novi Zakon o naplati cestarine, ali prije toga imali su pitanja za resor koji ga uvodi. Zašto je odgovornost u slučaju prekršaja na vlasniku vozila, a ne na vozaču, zanimalo je zastupnika Mosta Antu Kujundžića. Mihotić mu je objasnio da su s leasing kućama i rent-a-car kompanijama već obavljeni razgovori te da će one, na temelju solidarne odgovornosti, biti dužne dostaviti podatke o osobi koja je upravljala vozilom u trenutku eventualnog prekršaja. Josip Borić iz HDZ-a pitao je kako će izgledati turistička sezona na ljeto 2027., odnosno kako će se snaći strani vozači koji se prvi put susreću s novim modelom naplate.

– Svi strani korisnici autoceste unaprijed će biti obaviješteni o promjenama te će se prije ulaska u Hrvatsku moći registrirati do prve postaje sustava, bez opasnosti da se neće moći normalno uključiti u promet. Cijeli sustav represije koji je zamišljen odnosit će se samo na one koji namjerno izbjegavaju obveze – odgovorio mu je državni tajnik. Financijski okvir novog sustava zanimao je SDP-ova Marija Milinkovića, koji je objasnio da je u dokumentaciji zakona navedeno samo da će se za novu naplatu cestarine "povući" 130 milijuna eura bespovratnih sredstava. Koliko ukupno košta sustav i koliko će biti održavanje, bilo je njegovo pitanje. Državni tajnik Mihotić rekao je da je 130 milijuna osigurano za tehničku provedbu sustava, troškove korištenja autocesta snosit će sami korisnici iz redovnih prihoda, dok je održavanje sustava ugovorna obveza izvođača pa time ne pada na teret države.

A što će biti s djelatnicima koji trenutačno rade na naplatnim kućicama, Mihotića je pitala Dubravka Pehar Lipovac iz DP-a. Državni joj je tajnik objasnio da u sustavu naplate cestarine sada rade 972 djelatnika, od kojih 731 izravno na blagajni. I nakon što se uspostavi novi sustav, potrebno će biti 717 djelatnika. Ova "razlika" od 255, objasnio je Mihotić, oni su koji ili odlaze prirodnim odljevom (mirovina) ili oni koji će uzeti otpremnine, što je sve dogovoreno sa sindikatima. Zašto se odustalo od vinjeta, zanimalo je SDP-ova Mateja Mostarca.

– Kod vinjete se vremensko plaćanje odnosi samo na laka vozila, dok se u zemljama EU cestarina za teška vozila naplaćuje po prijeđenom kilometru. Cilj EU je promijeniti naplatu cestarine s modela koji se temelji na vremenu na sustav koji se temelji na udaljenosti, a to je sustav koji implementiramo – objasnio je državni tajnik Mihotić, koji je istaknuo i da novi sustav naplate obuhvaća 1300 kilometara autoceste i 1744 kamere koje se tek trebaju postaviti. Podsjetimo samo kratko, Hrvatska uvodi novi elektronički sustav naplate cestarine Crolibertas, koji bi trebao omogućiti naplatu cestarine bez zaustavljanja vozila. Cestarina će se moći platiti putem ENC uređaja smještenog u vozilu ili automatskim očitavanjem registarskih pločica putem kamera uz pomoć sustava prepoznavanja tablica.