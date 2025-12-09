Naši Portali
AMERIKA OKREĆE LEĐA KIJEVU?

Predloženi proračun Pentagona predviđa drastično smanjenje novca za vojnu pomoć Ukrajini

09.12.2025.
u 22:10

Prijedlog zakona također traži zaštitu od značajnog smanjenja broja američkih snaga u Europi. Zahtijeva da Pentagon, EUCOM i druge relevantne agencije dobiju odobrenje Kongresa prije smanjenja broja američkih trupa u Europi na manje od 76.000 vojnika.

Novi zakon o nacionalnoj obrambenoj autorizaciji (NDAA) koji je Kongres objavio u nedjelju navečer poziva na održavanje financiranja kupnje oružja za Ukrajinu, iako po stopi drastično manjoj nego u prošlosti, te uključuje i daljnju podršku, iako s ograničenjima, europskim saveznicima. Zakon, koji još uvijek moraju zasebno odobriti i Zastupnički dom i Senat, dolazi nekoliko dana nakon što je Bijela kuća objavila svoju Strategiju nacionalne sigurnosti koja Ameriku distancira od podrške Ukrajini i Europi. Također je objavljen u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump nastoji okončati rat.

