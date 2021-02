Stručnjaci odgovaraju na najnoviju dilemu: Zašto se i starije osobe trebaju cijepiti AZ cjepivom

U Hrvatsku su konačno stigle prve doze dugoočekivanog cjepiva AstraZenece kojeg smo naručili 2,7 milijuna doza. Oko tog cjepiva postavljaju se i neka pitanja. Pojedine zemlje su ograničile njegovu upotrebu, neke, poput Švicarske, nisu ga prihvatile, kao ni druga cjepiva, ne reagira tako dobro protiv tzv. južnoafričkog soja. Tako smo nekoliko stručnjaka upitali za sud o oxfordskom cjepivu ne bismo li razriješili dileme koje ova pitanja nameću. Prof. dr. sc. Ivan Đikić sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu konstatira kako bi u idealnim uvjetima bilo najbolje koristiti AZ cjepivo za ljude od 55 ili 65 godina.

Ne treba čekati bolje sutra

– Taj se savjet temelji na dva čimbenika. Prvi je da je u kliničkim ispitivanjima AZ uključila vrlo mali broj ljudi iznad 65 godina, pa nemamo pouzdane podatke o točnoj djelotvornosti. Drugi je razlog što učinkovitost cijepljenja slabi s dobi osobe. To znači da, ako je učinkovitost AZ cjepiva oko 70% kod mlade populacije, kod starijih je vjerojatno i niža. Upravo su zbog ta dva čimbenika mnoge zemlje u EU ograničile korištenje AZ cjepiva kod starijih osoba – kaže dr. Đikić. To svakako ne znači da bi trebalo čekati efikasnije cjepivo koje je manje dostupno.

– Držim da ga treba koristiti i u populaciji starijih osoba s obzirom na to da ne postoji ni jedan starosni biološki ili imunološki razlog koji bi ograničio upotrebu u populaciji starijoj od 65, a dopustio u populaciji mlađoj od 65. Korist od ovog cjepiva višestruko premašuje bilo kakve moguće nuspojave, kojih u osnovi i nema – objasnio nam je imunolog dr. Zlatko Trobonjača. Pojasnio je kako sa starenjem dolazi postupni pad imunosti, budući da nakon atrofije timusa ne postoji zanavljanje novih tzv. djevičanskih ili neiskusnih klonova limfocita T. - Ovi se klonovi tijekom života postupno troše za različite imunosne reakcije pa stariji ljudi završavaju sa sve manjim brojem neiskusnih ali sve većim brojem tzv. memorijskih stanica. No, još uvijek imaju dostatan broj za reakciju protiv antigena iz cijepiva kao i protiv antigena iz okoliša. Da nemaju, umrli bi od infekcija zbog imunosupresije. Prema tome, stariji ljudi nisu u imunosupresiji i mogu biti cijepljeni. Oni možda neće odreagirati kao mlađi, ali će ih cijepivo sigurno zaštititi od težih oblika bolesti, rekao je dr. Trobonjača. S njim se slaže i prof. dr. sc. Luka Čičin-Šain iz Helmholtz centra za infektivna istraživanja u Braunschweigu.

– U idealnom slučaju bilo bi bolje da imamo milijune doza mRNK cjepiva. No, proizvodni su kapaciteti takvi kakvi jesu, postoje ograničenja. S cjepivima temeljenima na tehnologiji na kojoj počiva AstraZenecino to ide mnogo brže, oni imaju veće proizvodne kapacitete pa i tog cjepiva ima i više. Moj savjet je cijepiti se AstraZenecom jer ne treba čekati bolje sutra i efikasnije cjepivo koje će možda doći do nekih od vaših čitatelja tek za godinu dana. Slično je i s drugim adenovirusnim cjepivima poput Johnson & Johnsonova ili ruskog Sputnika V, brže se proizvode, više ih ima. Ali, još nema informacija da neko od tih cjepiva ne štiti protiv teških oblika bolesti. S tim je cjepivima vrlo dobra šansa da neka starija osoba ipak ne završi na respiratoru – kaže dr. Čičin-Šain. Drugo je pitanje smanjenje učinkovitosti kada je riječ o južnoafričkom soju.

– Novi sojevi koronavirusa su ozbiljna prjetnja. Na primjer, nedavno je 14 osoba oboljrelo od južnoafričkog soja SARS-COV-2 u domu za starije osobe u Njemačkoj usprkos toga što su primili dvije doze cjepiva. Cjepiva koja su efikasnija protiv originalnog

soja će vjerojatno biti i korisnija protiv novih sojeva što se za sada pokazalo da je slučaj za RNK cjepiva Moderna i BioNTech. Međutim, što više virus mutira to je vjerojatnije da će i ta izuzetno efikasna cjepiva biti manje korisna.Sve je očitije da će se razvoj cjepiva morati podesiti s obzirom na pojavljivanje novih sojeva tako da bi se mogla ponuditi dodatna zaštita – konstatira molekularni biolog prof. dr. sc. Nenad Ban s ETH u Zürichu.

– Izgleda da je cjepivo AstraZenece nešto manje učinkovito za južnoafričku varijantu virusa u odnosu na druge do sada poznate varijante, no izgleda da ipak štiti od najtežih oblika bolesti. Sada se na primjer puno govori o ruskom cjepivu Sputnik V koji je baziran na istom principu (adenovirusno cjepivo). No i kod njega nije uvjerljivo pokazana učinkovitost u skupini pacijenata iznad 65 godina. Za sada je objavljen samo zannstveni rad u Lancetu o tom cjepivu, no konačnu rijeć o njegovoj upotrebi treba dati regulatorne agencija nakon pregleda svih podataka studije. Očekujem da će u konačnici oba ova cjepiva imati sličnu učinkovitost, odnosno da će zaštititi najveći dio cjepljenih od teških simptoma bolesti, uključujući i one starije od 65 godina. U sadašnjoj situaciji, kada postoje veliki pritisci za otvaranjem ugostiteljskih objekata, postoji velika opasnost od još jednog vala epidemije prije ljetne sezone ukoliko ne procijepimo najosjetljiviju populaciju ljudi, a to su oni iznad 65 godina. Preporučio bih svima koji mogu da se cijepe bilo kojim od cjepiva koje je odobrila europska regulatorna agencija za lijekove EMA – navodi imunolog prof. dr. sc. Bojan Polić s Medicinskog fakulteta u Rijeci. Dr. Čičin-Šain objasnio je kako se južnoafrički soj širi tamo gdje je seropozitivnost jako visoka a nastao je zbog selektivnog pritiska na virus.

– I koronavirus teško se širi ako su svi već imuni, tada do izražaja dolaze takve mutacije. I bez obzira na to, treba znati da i nakon cijepljenja s dvije doze postoje neke šanse da se netko ipak inficira. Također, to što se netko cijepio sada pa nije razvio dovoljno antitijela ne znači da se za šest mjeseci ne može cijepiti nečim drugim. Serološkim testiranjem lako se može utvrditi koji je kod nekoga titar antitijela. A za šest mjeseci bit će i lakše doći do efikasnijeg cjepiva, a i sva cjepiva će biti učinkovitija protiv tog južnoafričkog soja. To što je efikasnost nekog cjepiva protiv tog soja manja, ne znači da je ono protiv njega u cijelosti neefikasno, samo je titar antitijela stvoren tim cjepivom niži nego inače, ali i dalje veći nego onaj stvoren prirodno stečenom imunosti – kaže. Jedna je od mogućnosti koja se provlači po medijima proteklih tjedana i ona o kombinaciji s ruskim cjepivom Sputnik V.

Lancet u prilog Sputniku V

– U The Lancetu su objavljeni rezultati koji govore u prilog tome da Sputnik V potiče neutralizacijski humoralni odgovor prema SARS-CoV-2 virusu i u ljudi starijih od 60 godina. Uspješnost Sputnik V cjepiva u starijih od 60 godina nije se razlikovala u usporedbi s onima od 18 do 60 godina. Imajući ovo na umu, kombinacija Sputnik V i cjepiva AstraZeneca u starijih od 60 godina možda bi mogla omogućiti bolju zaštitu nego cjepivo AstraZenece samo – objasnila nam je dr. sc. Dragomira Majhen s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu.