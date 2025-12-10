Naši Portali
NOBELOVA DRAMA

Sve oči uprte u Oslo, ali venezuelske dobitnice nema ni na vidiku

Marijeta Nekić/Hina
10.12.2025.
u 02:00

Izborno tijelo i vrhovni sud proglasili su Madura pobjednikom, ali međunarodni promatrači i oporba kažu da je Machado pobijedila.

Norveški Nobelov institut otkazao je planiranu konferenciju za novinare s ovogodišnjom dobitnicom Nagrade za mir, Venezuelankom Mariom Corinom Machado, zbog njezine zabrane putovanja. Machado je podvrgnuta desetljetnoj zabrani putovanja koju je nametnula vlada venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura i skriva se više od godinu dana. Institut je rekao da ne zna gdje se ona trenutačno nalazi.

"Znam da želi doći i da je na putu, ali to je sve što znam", rekao je Kristian Berg Harpviken, ravnatelj Nobelovog instituta i stalni tajnik odbora za dodjelu nagrada. Još nije jasno hoće li stići u Oslo na vrijeme za dodjelu nagrade, dodao je. "Pobrinut ćemo se da to bude dostojna ceremonija koja će odati priznanje ovogodišnjoj dobitnici", rekao je za javni emiter NRK.

Dodjela nagrade trebala bi se održati u srijedu u gradskoj vijećnici Osla, u prisutnosti kralja Haralda, kraljice Sonje i najmanje četiri latinoamerička šefa država, uključujući argentinskog Javiera Mileija i ekvadorskog Daniela Nobou. Konferencija za novinare izvorno je bila zakazana u Oslu za 12 sati u utorak, ali je isprva odgođena na neodređeno vrijeme. Institut je kasnije priopćio da je događaj potpuno otkazan.

"Machado je sama izjavila koliko će putovanje u Norvešku biti izazovno", priopćio je Nobelov institut. Norveški Nobelov odbor dodijelio je nagradu Machado za njezinu borbu protiv onoga što su nazvali diktaturom. Pridružila se američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji tvrdi da je Maduro povezan s kriminalnim bandama koje predstavljaju izravnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti SAD-a zbog pritoka ilegalnih droga.

Kada je u listopadu osvojila nagradu, Machado ju je dijelom posvetila Trumpu, koji je i sam rekao da zaslužuje tu čast. Budućoj Nobelovki bilo je zabranjeno kandidiranje na predsjedničkim izborima 2024. unatoč tome što je uvjerljivo pobijedila na predizborima oporbe. Počela se skrivati u kolovozu 2024. nakon što su venezuelske vlasti počele provoditi masovna uhićenja oporbenih čelnika.

Izborno tijelo i vrhovni sud proglasili su Madura pobjednikom, ali međunarodni promatrači i oporba kažu da je Machado pobijedila. Oporba je, kao dokaz svoje pobjede, objavila rezultate na razini glasačkih kutija.

