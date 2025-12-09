Uzbuna u članici NATO-a, proglašeno izvanredno stanje: 'Moramo poduzeti najstrože mjere'

Litva je proglasila izvanredno stanje zbog stotina krijumčarskih balona koji su posljednjih tjedana stigli iz susjedne Bjelorusije. Zbog njih su, kako tvrde vlasti, više puta zatvorene zračne luke te ugrožena nacionalna sigurnost. Današnja vladina odluka uslijedila je nakon višekratnih poziva Europskoj uniji da poduzme odlučnije mjere protiv onoga što Vilnius naziva najnovijom fazom hibridnog rata Rusije i Bjelorusije protiv članica NATO-a.

Krijumčari koriste goleme balone za unošenje robe poput cigareta u Litvu. Zračna luka u Vilniusu bila je zatvorena ukupno 60 sati u posljednjim tjednima, što je pogodilo više od 350 letova i 50.000 putnika. Također, nekoliko je puta bila zatvorena i zračna luka u Kaunasu, piše Financial Times.

"U borbi protiv bjeloruskog hibridnog napada moramo poduzeti najstrože mjere i braniti područja najviše pogođena tim napadom… Javnost neće osjetiti nikakve neugodnosti zbog izvanrednog stanja“, izjavila je premijerka Inga Ruginienė. Bjelorusija, bliska saveznica Rusije, negirala je odgovornost.

Izvanredno stanje omogućit će veće uključivanje vojske u suzbijanje prijetnje i bolju koordinaciju između agencija, priopćila je vlada. Baloni su najnoviji u nizu hibridnih napada. Od 2021., Litva, Latvija i Poljska suočavaju se s velikim brojem migranata koje Bjelorusija gura preko granice. Sve tri zemlje to su nazvale hibridnim napadom. Litva je više puta pozivala EU da uvede sankcije bjeloruskim dužnosnicima i pomogne zemlji u borbi protiv krijumčarskih balona.

Vlada je objavila da se, zbog promjenjivih smjerova vjetra, izvanredno stanje uvodi na cijelo područje Litve, a ne samo na pogranično područje. Dodala je da policija, graničari, carinici i vojna policija svake noći provode racije kako bi presretali balone te pregledavaju vozila i osobe u tom području.