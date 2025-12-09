Naši Portali
NOVA FAZA HIBRIDNOG RATA?

Uzbuna u članici NATO-a, proglašeno izvanredno stanje: 'Moramo poduzeti najstrože mjere'

Autor
Dora Taslak
09.12.2025.
u 09:45

Izvanredno stanje omogućit će veće uključivanje vojske u suzbijanje prijetnje i bolju koordinaciju između agencija, priopćila je vlada

Litva je proglasila izvanredno stanje zbog stotina krijumčarskih balona koji su posljednjih tjedana stigli iz susjedne Bjelorusije. Zbog njih su, kako tvrde vlasti, više puta zatvorene zračne luke te ugrožena nacionalna sigurnost. Današnja vladina odluka uslijedila je nakon višekratnih poziva Europskoj uniji da poduzme odlučnije mjere protiv onoga što Vilnius naziva najnovijom fazom hibridnog rata Rusije i Bjelorusije protiv članica NATO-a.

Krijumčari koriste goleme balone za unošenje robe poput cigareta u Litvu. Zračna luka u Vilniusu bila je zatvorena ukupno 60 sati u posljednjim tjednima, što je pogodilo više od 350 letova i 50.000 putnika. Također, nekoliko je puta bila zatvorena i zračna luka u Kaunasu, piše Financial Times.

"U borbi protiv bjeloruskog hibridnog napada moramo poduzeti najstrože mjere i braniti područja najviše pogođena tim napadom… Javnost neće osjetiti nikakve neugodnosti zbog izvanrednog stanja“, izjavila je premijerka Inga Ruginienė. Bjelorusija, bliska saveznica Rusije, negirala je odgovornost.

Izvanredno stanje omogućit će veće uključivanje vojske u suzbijanje prijetnje i bolju koordinaciju između agencija, priopćila je vlada. Baloni su najnoviji u nizu hibridnih napada. Od 2021., Litva, Latvija i Poljska suočavaju se s velikim brojem migranata koje Bjelorusija gura preko granice. Sve tri zemlje to su nazvale hibridnim napadom. Litva je više puta pozivala EU da uvede sankcije bjeloruskim dužnosnicima i pomogne zemlji u borbi protiv krijumčarskih balona.

Vlada je objavila da se, zbog promjenjivih smjerova vjetra, izvanredno stanje uvodi na cijelo područje Litve, a ne samo na pogranično područje. Dodala je da policija, graničari, carinici i vojna policija svake noći provode racije kako bi presretali balone te pregledavaju vozila i osobe u tom području.
Macron Plenkoviću: Hvala vam na neumornom angažmanu na europskoj razini. Hrvatska je priča o uspjeha unutar EU-a!
Ključne riječi
baloni izvanredno stanje Bjelorusija Litva

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
10:01 09.12.2025.

Već 25. članak o balonima. Ako već nemaju obranu od dronova, valjda mogu zbušiti balone.

AL
alojzvodic
09:55 09.12.2025.

Ne treba uopće slušati ovakve stvari da se shvati kakvo je stanje. Dovoljno je pogledati stanje u Europi i Americi. Amerika se povlači iz rata da ne bude i službeno poražena u tom ratu, a Europa povlači dosta radikalne poteze za Ukrajinu. Drugim riječima Ukrajini ide loše i kapitulacija je blizu, pokusava se spasiti što se spasiti može. Samo zadnja 2 mjeseca Zelensky je imao više sastanaka sa zapadnim čelnicima nego u prve 3 godine rata. O tome da Amerika izlazi u susret Rusiji ne treba ni pričati. To je moguće samo u slučaju da Rusi imaju doslovno dominaciju u ratu i da ne postoji način da ih se ugrozi. Da je bilo tko na Trumpovom mjestu bilo bi isto. U situaciji u kojoj se oblikuje novi svijet, Amerika si ne može dopustiti da sljedeća desetljeća provede s gubitnicima. A određeni političari po Europi jos forsiraju rat jer kraj rata znači i kraj njihove političke karijere i vlast, a možda i početak sudskih procesa zbog ugrožavanja nacionalnih interesa.

