ANALIZA NEVENA BUDAKA

Simbole možemo iščitavati na više načina i zato ih moramo rabiti odgovorno

Autor
Neven Budak
09.12.2025.
u 18:15

Ideološki sukobi kojima smo izloženi, i ne samo mi u Hrvatskoj, uvijek su i sukobi simbola jer se njima najlakše odašilju poruke

Rasprave o antifašističkim prosvjedima ne stišavaju se danima. Oni koji, uglavnom s vrha vlasti, pozivaju na smirivanje tenzija svojim nemuštim (blago rečeno) izjavama samo potiču nova nezadovoljstva i reakcije. "Rat" se vodi ne toliko zbog sadržaja poruka ili činjenice da su se prosvjedi uopće dogodili – premda je nekima i to sporno – koliko zbog simbola koji su se pojavili na pojedinim mjestima. Tako se moglo čuti da se na jednom prosvjedu pojavila četnička zastava, a da je bilo i onih trobojnica s crvenom zvijezdom. Već se pokazalo koliko je bio promašen komentar o četničkoj zastavi jer je zapravo bila riječ o zastavi iz japanskog stripa i serija "One Piece", koja po svojoj simbolici ne može biti udaljenija od četništva i Domovinskog rata. Na zastavi je nasmiješena lubanja sa slamnatim šeširom koja, ako je se dobro promotri, baš ni po čemu ne podsjeća na četničku. Onaj koji je prosvjednike optužio da nose četničku zastavu ili je uopće nije vidio ili nema pojma o čemu je riječ (a mora imati i problema s onim kvocijentom do čije nam je visine svima stalo) ili je jednostavno zlonamjeran u nastojanju da što je više moguće ocrni mirne prosvjednike koji se nisu zalagali nizašto drugo nego za bolje i sigurnije društvo.

Ključne riječi
fašizam antifašizam simboli prosvjed

