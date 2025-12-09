Rusi u problemima, ne mogu upaliti svoje skupe jurilice: Radi se o ukrajinskoj sabotaži?

Bogati vlasnici Porschea u Rusiji posljednjih dana suočavaju se s neobičnim problemom: njihovi automobili jednostavno odbijaju upaliti. Broj prijava raste iz dana u dan, a kvar zahvaća stotine vozila. Upravljački računalni sustav iz nepoznatog razloga blokira pokretanje motora, pa ni ovlašteni ni neovisni servisi zasad ne nude jasno objašnjenje. Poznati automobilistički analitičar Ferdinand Dudenhöffer smatra da bi posrijedi mogao biti koordinirani kibernetički napad – i pritom otvoreno sumnja na ukrajinske aktere.

Na ruskim društvenim mrežama množe se snimke i komentari vlasnika koji se žale da im Porschei iznenada prestaju raditi. Čak ni privatni trgovci i serviseri, koji unatoč sankcijama i dalje u Rusiji prodaju i održavaju vozila iz Stuttgarta, zasad ne mogu razjasniti uzrok. „Problem se javlja kod svih modela“, izjavila je Julija Truschkova, voditeljica servisa kod Porsche-trgovca Rolf, za medij RBK.

Zanimljivo je da su kvarovi zasad zabilježeni isključivo na ruskom tržištu, što potvrđuju i u samoj kompaniji. Iz Porsche GmbH-a za BILD poručuju: „Ostala tržišta nisu pogođena.“

U online prostoru odmah su se pojavile razne teorije – od mogućnosti da je proizvođač namjerno deaktivirao vozila, do špekulacija o poremećaju satelitskog signala. No Dudenhöffer nudi potpuno drugačije tumačenje. „Ne mogu zamisliti da je Porsche to sam učinio. Vjerojatnije je da je sustav automobila hakiran. Ne bih isključio Ukrajince, koji se brane protiv Rusije. Oni su već radili puno ozbiljnije stvari kako bi naštetili Rusiji. A posebice oni koji voze Porschee – to su ljudi koji nose Putinov sustav“, rekao je za BILD.

Ako se doista radi o napadu, cilj bi mogao biti upravo jedna od rijetkih skupina koju zapadne sankcije nisu znatnije pogodile – kupce luksuznih automobila. Tržište vrhunskih vozila u Rusiji i dalje cvjeta zahvaljujući razgranatoj mreži preprodavača. BILD navodi da je samo tijekom 2024. u zemlju prokrijumčareno oko 2000 novih Porschea, koje posrednici otkupljuju diljem svijeta i preusmjeravaju u Rusiju.

Cijeli je proces sofisticirano organiziran: koriste se tzv. paravan-kupci koji kupuju najviše jedan automobil kako bi se izbjegle sumnje proizvođača. Prema riječima Dudenhöffera, „Kupuju se u Saudijskoj Arabiji, Kini, Južnoj Americi i potom izvoze u Rusiju.“

Ni opskrba rezervnim dijelovima nije ozbiljno narušena. Tržište je zbog visokih marži iznimno profitabilno, a dijelovi se otkupljuju širom svijeta i potom šalju u Rusiju. Prema informacijama BILD-a, u zemlju stižu i cijeli rabljeni automobili koji se rastavljaju kako bi se iskoristio svaki dio. Sitni i teško dostupni elementi dodatno se nadomještaju 3D-printanjem ili se, kako navodi izvor, jednostavno kopiraju u Kini.