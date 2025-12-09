Kelam: Bačićev program neće riješiti problem nas podstanara

Franko Kelam, 28-godišnji fotograf, apsolvent digitalnog marketinga, novo je lice ne samo na splitskoj političkoj sceni, gdje je ušao u Gradsko vijeće, već na nacionalnoj, nakon što je imenovan za potpredsjednika Mosta. Razgovarali smo o budućnosti Mosta i ciljevima novog vodstva, kao i o situaciji u Splitu, gdje se očekivalo da će baš on biti odlučujuća ruka Tomislavu Šuti i HDZ-u, ali to se nije dogodilo.

Što želite postići kao potpredsjednik Mosta?

Razlog ulaska u politiku želja je za promjenama. Živim u Splitu cijeli život, uz kratke izlete, ali oduvijek sam se želio vratiti i živjeti u Splitu. Osnovao sam obitelj, nedavno sam se oženio, imam malo dijete i shvatio sam da sam došao u poziciju u kojoj me Split zapravo tjera van. Život u Splitu postaje nemoguć za mlade: cijene kvadrata su strašne, infrastrukturni problemi pucaju sa svih strana – promet, parking... Evo, sada je padala kiša par dana pa voda nije za piće. Shvatio sam, ako već želim nešto promijeniti, moram se aktivirati. Isto tako, primjećujem da ekipa mojih godina politiku ne prati jer 20-30 godina gledaju isto: ili jedni ili drugi, taj duopol. Imaju osjećaj da se ništa ne mijenja i da njihov glas ne znači ništa. Želio sam pokazati da i mi mladi, kada se uključimo, možemo napraviti nešto, da smo bitni i da je naš glas bitan. Time pokušavam motivirati mlade ljude. Što se tiče toga zašto sam izašao na nacionalnu razinu, cilj mi je jačati Most. Ponajprije lokalno, jer tu sve kreće, pa će se odraziti na nacionalno. Želim podsjetiti ljude zbog čega je Most nastao. Ako stavim svoje ideološke stavove na stranu, a ne bježim od njih, volio bih podsjetiti koliko je važnu političku ulogu Most imao kada je razbijao duopol HDZ-SDP i pokazao da se politika može voditi transparentno, bez prodaje i odustajanja od svojih stavova i vrijednosti.

Koji su glavni ciljevi vaše politike?

Glavni ciljevi politike koje želim komunicirati, i nacionalno i lokalno, odnose se na mlade i mlade obitelji. Želim ih podsjetiti da je politika bitna i da je Most puno puta bio u zaštiti građana i njihovih sloboda, otkrivao afere i suprotstavljao se koruptivnoj politici. Moj je angažman u tome da to što radimo na terenu s ljudima preslikamo i na samu strukturu stranke.

Znače li “nova lica” u predsjedništvu i novi Most?

Ne bih rekao da nova lica znače novi Most, nego snažniji Most. Rekao bih da je to Most 2.0 – nova verzija istog programa. Davanje prilike ljudima koji su dosad na terenu pridonosili stranci na različite načine. Most će ostati dosljedan svojim temeljima: borbi protiv kriminala i korupcije, poštenju te odgovornosti prema građanima. Ako hoćete, to će biti snažnija stranka obrane hrvatskih vrijednosti, zaštite obitelji kao temeljne zajednice društva i suverenizma. S obzirom na globalne okolnosti, mislim da je to jako bitno.

Činjenica je da Mostov rejting već godinama stagnira. Što planirate poduzeti kako biste napravili iskorak?

Ne bih baš rekao da rejting stagnira, ankete ne bih uzimao kao najrelevantniji pokazatelj. Fokus nam je ojačati se terenski i organizacijski. Mi smo četvrta snaga u državi. Naš je fokus terenski rad, okrupnjavanje članstva te jačanje regionalnih i lokalnih organizacija. Cilj nam je prikupiti nova lica. Ima puno mladih koji se žele priključiti Mostu, već ih uključujemo. Otvaramo se mladima i stručnjacima. To je već krenulo i sada krećemo još snažnije raditi unutar “Mladih Mosta”. Suradnju sa stručnjacima nastavljamo putem Mostovih savjeta. Jedan od aktivnijih Savjeta je onaj za zdravstvo, a nedavno smo pokrenuli Savjet za tehnoetiku i antitotalitarizam – prvi takve vrste u Hrvatskoj. Bavit će se zaštitom građana od masovnog digitalnog nadzora, tehnokratskih modela upravljanja i sličnih stvari. Jedna je od naših inicijativa “Sloboda naše mladosti” – prevencija ovisnosti o drogama, alkoholu, internetu, online kocki, promicanje zdravlja i zajedništva. Aktivno radimo na inicijativi uvođenja šestosatnog radnog vremena za roditelje do osme djetetove godine, da to radno vrijeme bude uređeno Zakonom o radu. Inicijativu je pripremio naš zastupnik Ante Kujundžić, u suradnji sa stručnjacima za demografiju. Uskoro ćemo je detaljno i predstaviti javnosti.

Jeste li vi i dalje podstanar?

Jesam. Radim na tome da više ne budem. Žena i ja se trudimo pronaći neko malo mjesto koje si možemo priuštiti, ali u Splitu je to jako teško.

Što mislite o državnom programu priuštivog stanovanja koji je predstavio ministar Bačić?

Još živim podstanarsku realnost pa mogu reći da taj program neće riješiti probleme mladih obitelji. Svaki pokušaj rješavanja stambene krize je dobrodošao, ali predloženi zakon ne rješava ključne uzroke, nego pokušava suzbiti posljedice. Stvara nove prepreke dodatnom birokracijom i ograničenjima. Posebno je problematično ograničenje prodaje stana na 35 godina, to je nerazumno i nepravedno. Razumijem zaštitu tržišta, ali ta mjera mlade pretvara u svojevrsne stanarske taoce, vezane za lokaciju i veličinu stana, bez mogućnosti prilagodbe životnim okolnostima. Dok država ne adresira nekontrolirani rast cijena nekretnina i neregulirano tržište najma, nijedan fiksni model neće biti održiv.

Član ste Gradskog vijeća, kako ocjenjujete prvih pola godine mandata Tomislava Šute?

Na početku sam želio vjerovati njegovim riječima i obećanjima, ali je u šest mjeseci djelima demantirao većinu toga što je komunicirao. Nije riješio nijedan problem koji je obećao riješiti odmah. Stvari koje je rekao da će ispuniti – nije ispunio. A ljudi za koje je tvrdio da neće određivati njegovu politiku – određuju je. Konkretno, mislim na Keruma. Uz sve što se događa vidi se tko zapravo vodi grad.

Pregovarali ste s HDZ-om i imali priliku biti dio vladajuće većine. Gdje je puklo?

Tražili smo antikorupcijsko vijeće – komisiju koja bi odlučivala o imenovanjima novih pročelnika, direktora i slično. Oni su stalno razvlačili priču je li to zakonski ili nije, iako su govorili da su za to. Već kod imenovanja vršitelja dužnosti Čistoće vidjelo se da to nije bitno. Naravno da nam se mnogo toga programski poklapa jer su problemi Splita svima jasni. Moji su zahtjevi bili demografske mjere – besplatan vrtić, prijevoz, povećanje stipendija, naknade za rođenje djece. Oni su to tada podržali, neke mjere i uveli, ali nakon toga je stalo. To je problem: obećanja bez realizacije.

Hoćete li podržati proračun?

Kako sada stvari stoje – ne vidim da ću ga podržati. Podržat ću dobre amandmane – na primjer, kupnja Spaladium Arene dobra je stvar. Podržat ću sve što je dobro za građane i nadam se da će i oni recipročno podržati moje amandmane. Ali čistu podršku proračunu – ne.

Procjenjujete li da će Šuta skupiti dovoljno ruku za proračun?

Prije bih rekao da hoće nego da neće. Matijević je javno rekao svoj uvjet za podršku. Ako će gradonačelnik i njegov “veliki vođa” uspjeti to komunicirati i ako Grad dobije ono što mu pripada pa Hotel Zagreb postane dom za starije, što je određeno i prije 20 godina, u tom će slučaju proračun imati većinu. A mislim da će se to odraditi.