FOTO Vatra na sve strane, vatrogasci cijelu noć u borbi s ogromnim požarom: Sad su objavili dramatične fotografije
Hrvatska vatrogasna zajednica jutros je objavila detalje buktinje koja se jučer poslijepodne krenula širiti na Hvaru. ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Ivan Dolca, Hvar. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 200 ha. Izgorjele su i dvije napuštene kuće, a dvije vile su oštećene u požaru
Opožareno je i nekoliko vinograda. U gašenju požara sudjeluje 60 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila iz DVD-ova Hvar, Jelsa, Stari Grad, i SIVP Jelsa. Iz zraka su djelovala četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.Tijekom noći radilo se na sanaciji požarišta.
U jutarnjim satima na požarište je upućen jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Također su upućene vatrogasne snage s kopna kao ispomoć - 15 vatrogasaca i dva vatrogasna vozila iz OP Sinj i Imotski Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića, stanje na požarištu je dobro, a vatrogasci nastavljaju sa sanacijom.
- Požar na Hvaru nastao je u uvjetima jakog vjetra i na teškom terenu. Vatra je ugrožavala veliki broj objekata. Uz sve teške okolnosti, vatrogasci otoka Hvara zajedno s vatrogascima koji su na dislokaciji u Jelsi te našim posadama protupožarnih zrakoplova, na ovoj intervenciji su odradili vrhunski posao. Spriječena je velika materijalna šteta i zaustavljeno je širenje požara prema obližnjim naseljima - rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i pohvalio sve sudionike intervencije.
"Po dolasku na požariste situacija je izgledala vrlo ozbiljna i zahtjevna,te se je gašenje baziralo na obranu kuća,koje su uglavnom spašene,ali nažalost ima nekoliko i nagorenih okućnica i starijih automobila. U kasnim popodnevnim satima na požariste se priključuju još dva kanadera,te zajedno sa njima požar stavljamo donekle pod kontrolu. U noć smo ušli nešto mirnije,ali sa velikim oprezom jer je fronta požara dosta velika i nepristupačna,te zbog bure moramo bit spremni na sve izazove", opisali su situaciju koja se sinoć odvijala na Hvaru.
Uputili su zahvalu svim vatrogascima s područja otoka koji su nadljudskim naporima dali sve od sebe da obuzdaju vatrenu stihiju koja nije nimalo bezazleno izgledala. Zahvalili su i mještanima Ivan Dolca koji su bili od velike pomoći i pomagali koliko god su mogli.