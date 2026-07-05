FOTO Vatra na sve strane, vatrogasci cijelu noć u borbi s ogromnim požarom: Sad su objavili dramatične fotografije

Hrvatska vatrogasna zajednica jutros je objavila detalje buktinje koja se jučer poslijepodne krenula širiti na Hvaru. ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Ivan Dolca, Hvar. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 200 ha. Izgorjele su i dvije napuštene kuće, a dvije vile su oštećene u požaru
Hrvatska vatrogasna zajednica jutros je objavila detalje buktinje koja se jučer poslijepodne krenula širiti na Hvaru. ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Ivan Dolca, Hvar. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 200 ha. Izgorjele su i dvije napuštene kuće, a dvije vile su oštećene u požaru
Foto: Vatrogasci Jelsa
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Opožareno je i nekoliko vinograda. U gašenju požara sudjeluje 60 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila iz DVD-ova Hvar, Jelsa, Stari Grad, i SIVP Jelsa. Iz zraka su djelovala četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.Tijekom noći radilo se na sanaciji požarišta.
Opožareno je i nekoliko vinograda. U gašenju požara sudjeluje 60 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila iz DVD-ova Hvar, Jelsa, Stari Grad, i SIVP Jelsa. Iz zraka su djelovala četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.Tijekom noći radilo se na sanaciji požarišta.
Foto: Vatrogasci Jelsa
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U jutarnjim satima na požarište je upućen jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Također su upućene vatrogasne snage s kopna kao ispomoć - 15 vatrogasaca i dva vatrogasna vozila iz OP Sinj i Imotski Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića, stanje na požarištu je dobro, a vatrogasci nastavljaju sa sanacijom. 
U jutarnjim satima na požarište je upućen jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Također su upućene vatrogasne snage s kopna kao ispomoć - 15 vatrogasaca i dva vatrogasna vozila iz OP Sinj i Imotski Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića, stanje na požarištu je dobro, a vatrogasci nastavljaju sa sanacijom. 
Foto: Vatrogasci Jelsa
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- Požar na Hvaru nastao je u uvjetima jakog vjetra i na teškom terenu. Vatra je ugrožavala veliki broj objekata. Uz sve teške okolnosti, vatrogasci otoka Hvara zajedno s vatrogascima koji su na dislokaciji u Jelsi te našim posadama protupožarnih zrakoplova, na ovoj intervenciji su odradili vrhunski posao. Spriječena je velika materijalna šteta i zaustavljeno je širenje požara prema obližnjim naseljima - rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i pohvalio sve sudionike intervencije.
- Požar na Hvaru nastao je u uvjetima jakog vjetra i na teškom terenu. Vatra je ugrožavala veliki broj objekata. Uz sve teške okolnosti, vatrogasci otoka Hvara zajedno s vatrogascima koji su na dislokaciji u Jelsi te našim posadama protupožarnih zrakoplova, na ovoj intervenciji su odradili vrhunski posao. Spriječena je velika materijalna šteta i zaustavljeno je širenje požara prema obližnjim naseljima - rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i pohvalio sve sudionike intervencije.
Foto: Vatrogasci Jelsa
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Vatrogasci Jelsa na svojoj su Facebook stranici objavili dramatične fotografije požara koji je gutao sve pred sobom. Naveli su kako su zbog veličine požara podignute su sve otočke snage i 2 kanadera.
Vatrogasci Jelsa na svojoj su Facebook stranici objavili dramatične fotografije požara koji je gutao sve pred sobom. Naveli su kako su zbog veličine požara podignute su sve otočke snage i 2 kanadera.
Foto: Vatrogasci Jelsa
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"Po dolasku na požariste situacija je izgledala vrlo ozbiljna i zahtjevna,te se je gašenje baziralo na obranu kuća,koje su uglavnom spašene,ali nažalost ima nekoliko i nagorenih okućnica i starijih automobila. U kasnim popodnevnim satima na požariste se priključuju još dva kanadera,te zajedno sa njima požar stavljamo donekle pod kontrolu. U noć smo ušli nešto mirnije,ali sa velikim oprezom jer je fronta požara dosta velika i nepristupačna,te zbog bure moramo bit spremni na sve izazove", opisali su situaciju koja se sinoć odvijala na Hvaru.
"Po dolasku na požariste situacija je izgledala vrlo ozbiljna i zahtjevna,te se je gašenje baziralo na obranu kuća,koje su uglavnom spašene,ali nažalost ima nekoliko i nagorenih okućnica i starijih automobila. U kasnim popodnevnim satima na požariste se priključuju još dva kanadera,te zajedno sa njima požar stavljamo donekle pod kontrolu. U noć smo ušli nešto mirnije,ali sa velikim oprezom jer je fronta požara dosta velika i nepristupačna,te zbog bure moramo bit spremni na sve izazove", opisali su situaciju koja se sinoć odvijala na Hvaru.
Foto: Vatrogasci Jelsa
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Uputili su zahvalu svim vatrogascima s područja otoka koji su nadljudskim naporima dali sve od sebe da obuzdaju vatrenu stihiju koja nije nimalo bezazleno izgledala. Zahvalili su i mještanima Ivan Dolca koji su bili od velike pomoći i pomagali koliko god su mogli.
Uputili su zahvalu svim vatrogascima s područja otoka koji su nadljudskim naporima dali sve od sebe da obuzdaju vatrenu stihiju koja nije nimalo bezazleno izgledala. Zahvalili su i mještanima Ivan Dolca koji su bili od velike pomoći i pomagali koliko god su mogli.
Foto: Vatrogasci Jelsa
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Foto: Vatrogasci Jelsa
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Foto: Vatrogasci Jelsa
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Foto: Vatrogasci Jelsa
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Foto: Vatrogasci Jelsa
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Foto: Vatrogasci Jelsa
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Foto: Vatrogasci Jelsa
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Foto: Vatrogasci Jelsa
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Foto: Vatrogasci Jelsa
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Foto: Vatrogasci Jelsa
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Foto: Vatrogasci Jelsa
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Foto: Vatrogasci Jelsa
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