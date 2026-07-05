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ZELENSKI UPOZORIO

Ukrajinci otkrili da imaju obavještajne podatke: 'Rusi pripremaju novi masovni napad'

Russian air strike in Sumy
Foto: STRINGER/REUTERS
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
05.07.2026.
u 21:08

Poseban apel uputio je međunarodnim partnerima Ukrajine kojima je rekao da ne odgađaju isporuku projektila za protuzračnu obranu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je da ukrajinske obavještajne službe raspolažu podacima koji upućuju na to da Rusija priprema novi masovni napad na Ukrajinu, prenosi Ukrainska pravda.  "Ponovno imamo obavještajne podatke da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je u Putinovu stilu – odmah nakon američkog Dana neovisnosti i uoči summita NATO-a u Ankari. Rusija želi počiniti još više zla i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se i obratite pozornost na upozorenja o zračnoj opasnosti", napisao je Zelenski na društvenim mrežama.

Poseban apel uputio je međunarodnim partnerima Ukrajine kojima je rekao da ne odgađaju isporuku projektila za protuzračnu obranu: "Svako odgađanje isporuke projektila za našu protuzračnu obranu, uključujući projektile za sustave Patriot, odnosi ljudske živote i ohrabruje Rusiju da nastavi rat". Istaknuo je da svijet raspolaže potrebnom količinom i kvalitetom sustava protuzračne obrane: "Potrebne su vaše odluke kako bi se doista zaštitili životi u Ukrajini. A prije svega, to je, naravno, odluka Amerike te odluka snažnih država Europe i svijeta". Zelenski je pozvao na odlučno i brzo djelovanje te dodao: "Projektili za sustave Patriot trenutačno nisu potrebni u skladištima, nego u baterijama sustava Patriot u Ukrajini".
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Ključne riječi
napadi Rusija Ukrajina rat u Ukrajini Volodimir Zelenski

Komentara 36

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IG
IgorY
21:15 05.07.2026.

Što ima Zelenski raditi na NATO sumitu.

XM
Xman
21:30 05.07.2026.

Zelenko kmeci i trazi da mu se da nesto dzabe.Ukrajina nikada nece moci otplatiti kredite za rat a i dokle ce ludi evropljani finansirati ovog krtena na ustrb sopstvenog naroda .Sami su izazvali pa sada neka budu spremni i da prime .

Avatar Becki konjusari
Becki konjusari
21:28 05.07.2026.

Kmeee!

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