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JAPANSKA DINASTIJA U PERUU

Keiko Fujimori, kći bivšega autoritarnog predsjednika, preuzima vlast u zemlji koja je u deset godina promijenila osam čelnika

Autor
Danijel Prerad
05.07.2026.
u 21:00

Keiko Fujimori (51) postala je peruanska predsjednica s najtješnjom razlikom u povijesti zemlje, sa svega četvrtinom postotnog boda. U svojoj četvrtoj kandidaturi pobijedila je ljevičara Roberta Sáncheza, koji odbija priznati poraz.

Pedesetjednogodišnja Keiko Fujimori, peruanska političarka koja trenutačno najsnažnije polarizira tu južnoameričku zemlju, postala je predsjednica s najmanjom razlikom u glasovima u povijesti te države. Fujimori je uspjela pobijediti u svojoj četvrtoj kandidaturi, a bit će tako deveti čelnik Perua u 10 godina. Što dovoljno govori o političkoj nestabilnosti ove države. Nasljeđuje tako dugotrajnu ponavljajuću krizu koju karakterizira urušeni stranački sustav koji rezultira fragmentiranim izborima i slabim predsjednicima koje Kongres često smjenjuje. Rastući troškovi života i države padaju na stanovništvo, koje živi s rastom kriminala i siromaštvom.

Ključne riječi
izbori. Peru

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