Keiko Fujimori, kći bivšega autoritarnog predsjednika, preuzima vlast u zemlji koja je u deset godina promijenila osam čelnika

Pedesetjednogodišnja Keiko Fujimori, peruanska političarka koja trenutačno najsnažnije polarizira tu južnoameričku zemlju, postala je predsjednica s najmanjom razlikom u glasovima u povijesti te države. Fujimori je uspjela pobijediti u svojoj četvrtoj kandidaturi, a bit će tako deveti čelnik Perua u 10 godina. Što dovoljno govori o političkoj nestabilnosti ove države. Nasljeđuje tako dugotrajnu ponavljajuću krizu koju karakterizira urušeni stranački sustav koji rezultira fragmentiranim izborima i slabim predsjednicima koje Kongres često smjenjuje. Rastući troškovi života i države padaju na stanovništvo, koje živi s rastom kriminala i siromaštvom.