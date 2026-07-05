Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STIGLA I POMOĆ IZ ZRAKA

FOTO Izbio požar kod Trogira, buktinja zaprijetila kućama: 'Par fasada je zacrnjeno'

Foto: Vatrogasci 193 / Facebook
1/5
Autori: Vecernji.hr , Žaklina Jurić/Hina
05.07.2026.
u 18:15

Vatra je zahvatila otvoreni prostor - travu, nisko raslinje, makiju i šumu

Vatrogasci sa šireg trogirskog područja, koji od 15.30 gase požar u Vinišću u općini Marina koji je potpomognut burom u jednom trenutku opasno zaprijetio kućama, uspjeli su obraniti sve objekte, tek je nekoliko fasada nagorjelo. Zapovjednik DVD Trogir Marin Buble za Hinu je izjavio kako je požar buknuo u popodnevnim satima pa su na teren izašli vatrogasci iz Marine. Kako je u međuvremenu zapuhala bura požar se brzo proširio na naseljeno područje u Vinišću kod Marine.

"Odmah smo reagirali i podigli sve postrojbe iz Trogira i Kaštela, a iz zraka su im pomagala i dva kanadera. Sada je situacija pod kontrolom. Trenutno smo raspoređeni oko kuća i saniramo teren. Par fasada na kućama je zacrnjeno, za sada niti jedna kuća nije izgorjela niti ima ozlijeđenih osoba", naglasio je Buble. Vatra je zahvatila otvoreni prostor - travu, nisko raslinje, makiju i šumu. Kako navodi Dnevnik.hr, stanovništvu je ugašena i struja.

Županijski se vatrogasci proteklih dana bore sa brojnim požarima ne samo na kopnu već i na otocima. Samo je u Žednome na Čiovu i u Ivan Dolcu na Hvaru proteklih par dana izgorjelo nešto manje od 400 hektara trave, niskog raslinja, borove šume i vinograda, a u gašenju im nimalo na ruku ne ide ni bura koja puše.
Ključne riječi
Marin Buble Vatrogasci Trogir požar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!