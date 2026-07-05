FOTO Dramatični prizori iz Dalmacije: Pogledajte kako su se vatrogasci borili s buktinjom
Vatrogasci sa šireg trogirskog područja, koji od 15.30 gase požar u Vinišću u općini Marina koji je potpomognut burom u jednom trenutku opasno zaprijetio kućama, uspjeli su obraniti sve objekte, tek je nekoliko fasada nagorjelo.
Par fasada na kućama je zacrnjeno, za sada niti jedna kuća nije izgorjela niti ima ozlijeđenih osoba", naglasio je Buble. Vatra je zahvatila otvoreni prostor - travu, nisko raslinje, makiju i šumu. Kako navodi Dnevnik.hr, stanovništvu je ugašena i struja.