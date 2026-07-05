FOTO Dramatični prizori iz Dalmacije: Pogledajte kako su se vatrogasci borili s buktinjom

Vatrogasci sa šireg trogirskog područja, koji od 15.30 gase požar u Vinišću u općini Marina koji je potpomognut burom u jednom trenutku opasno zaprijetio kućama, uspjeli su obraniti sve objekte, tek je nekoliko fasada nagorjelo.
Vatrogasci sa šireg trogirskog područja, koji od 15.30 gase požar u Vinišću u općini Marina koji je potpomognut burom u jednom trenutku opasno zaprijetio kućama, uspjeli su obraniti sve objekte, tek je nekoliko fasada nagorjelo.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Zapovjednik DVD Trogir Marin Buble za Hinu je izjavio kako je požar buknuo u popodnevnim satima pa su na teren izašli vatrogasci iz Marine.
Zapovjednik DVD Trogir Marin Buble za Hinu je izjavio kako je požar buknuo u popodnevnim satima pa su na teren izašli vatrogasci iz Marine.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Kako je u međuvremenu zapuhala bura požar se brzo proširio na naseljeno područje u Vinišću kod Marine.
Kako je u međuvremenu zapuhala bura požar se brzo proširio na naseljeno područje u Vinišću kod Marine.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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"Odmah smo reagirali i podigli sve postrojbe iz Trogira i Kaštela, a iz zraka su im pomagala i dva kanadera. Sada je situacija pod kontrolom. Trenutno smo raspoređeni oko kuća i saniramo teren.
"Odmah smo reagirali i podigli sve postrojbe iz Trogira i Kaštela, a iz zraka su im pomagala i dva kanadera. Sada je situacija pod kontrolom. Trenutno smo raspoređeni oko kuća i saniramo teren.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Par fasada na kućama je zacrnjeno, za sada niti jedna kuća nije izgorjela niti ima ozlijeđenih osoba", naglasio je Buble. Vatra je zahvatila otvoreni prostor - travu, nisko raslinje, makiju i šumu. Kako navodi Dnevnik.hr, stanovništvu je ugašena i struja.
Par fasada na kućama je zacrnjeno, za sada niti jedna kuća nije izgorjela niti ima ozlijeđenih osoba", naglasio je Buble. Vatra je zahvatila otvoreni prostor - travu, nisko raslinje, makiju i šumu. Kako navodi Dnevnik.hr, stanovništvu je ugašena i struja.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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