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KAŽE DA ĆE POBIJEDITI NA IZBORIMA

Katičić odgovorio Hajdašu Dončiću: 'HDZ će poslati u povijest SDP i partnere'

Zagreb: Dolazak članova HDZ-a na sjednicu šireg Predsjedništva stranke
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Kristina Gaćarić/Hina
05.07.2026.
u 16:57

Katičić je rekao da je 'i pticama na grani' jasno da će SDP i Možemo! vjerojatno složiti "nekakvu koaliciju" i izaći zajedno na parlamentarne izbore 2028, ali da će HDZ na čelu s Andrejem Plenkovićem pobijediti na tim izborima

Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić rekao je u nedjelju da je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na sjednici Predsjedništva stranke iznio niz tvrdnji, ali ne i sve činjenice te poručio da će HDZ pobijediti na izborima 2028. i "poslati u povijest" SDP i njihove senior i junior partnere. Katičić je kazao da je za oporbu "uobičajeno" da ne iznosi sve činjenice do kraja osvrćući se na izjavu predsjednika SDP-a da Hrvatska treba novi politički i ekonomski model, da država nije iskoristila sve razvojne prilike koje je imala posljednjih godina i da nije rasla dovoljno brzo, kao što su to činile Poljska, Češka ili Slovačka.

"Zaboravio je pritom kazati da je Poljska puno prije bila u Europskoj uniji, da nije bila u Domovinskom ratu koji je u znatnoj mjeri otežao te razvojne procese koje je imala Republika Hrvatska. Međutim, također je činjenica da mi posljednjih deset godina nadoknađujemo sve te trendove u odnosu na zemlje koje su dulje u Europskoj uniji", kazao je Katičić.

Naveo je da je Hrvatska već vrlo blizu 80 posto bruto plaće koje imaju zemlje Europske unije, da Hrvatska posljednjih deset godina "ide u dobrom smjeru", da se otvaraju vrtići, škole i obnavljaju javne ustanove. Na pitanje novinara tjera li HDZ da nešto mijenja u svojim politikama nakon najava predsjednika SDP-a da će ključni reformski i programski prioriteti SDP-a za naredni mandat biti - država koja funkcionira, sigurnost i stvaranje veće dodane vrijednosti u gospodarstvu, Katičić je odgovorio kako misli da se tu radi o nekakvom programu koji je bio i u Kukuriku koaliciji.

"Ništa novo, ništa senzacionalno", dodao je. "Znamo kako je ta koalicija završila i kako je ta politika završila - prvo smjenom te koalicije na demokratskim izborima, a na kraju krajeva, uzmemo li samo jedan primjer te politike kojom su se oni tada vodili - danas ne bi bilo Pelješkog mosta. Mnogo toga ne bi bilo u Hrvatskoj", rekao je.

A na pitanje "žulja" li HDZ to što SDP i Možemo! imaju niz konferencija za novinare "o Plenkovićevoj inflaciji" i odgovaraju li zato svojim presicama na njihove, Katičić je odgovorio da HDZ mora reagirati zato što mora građanima iznijeti nove činjenice. "Činjenica je da nikad nije bilo manje nezaposlenih u Hrvatskoj. Činjenica je da se otvaraju novi vrtići, bolnice. Činjenica je da je prošli tjedan u Đurđevcu otvoren novi starački dom", naveo je.

Katičić je rekao da je 'i pticama na grani' jasno da će SDP i Možemo! vjerojatno složiti "nekakvu koaliciju" i izaći zajedno na parlamentarne izbore 2028, ali da će HDZ na čelu s Andrejem Plenkovićem pobijediti na tim izborima i, kako je rekao, "poslati Hajdaša Dončića i njegove junior i senior partnere u povijest".  Katičić je ponovio da slanje pripadnika Hrvatske vojske na vojni mimohod u Parizu nije kršenje Ustava i da u zakonu piše da za protokolarne potrebe odlučuje ministar obrane.

Ključne riječi
Krunoslav Katičić Siniša Hajdaš Dončić Izbori spd HDZ

Komentara 6

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NA
NANO
17:45 05.07.2026.

Dončić, Benčić i Milanović to su neki napuhani "političari" bez ikakve vizije za budučnost RH. Kako sam već rekao da je Plenković za njih u politici ono što je Tesla bio za struju.

MI
miliša
17:54 05.07.2026.

Uvijek može bolje, ali zasigurno ne može bolje sa pajdašem, petardom ili vratinom...

LP
ljerka.p2911
17:42 05.07.2026.

Ne! Zamjenit ćemo Andreja Plenkovića za Hajdaš Benčićku!?! Haha, kako da ne. Još nam Dragi Bog nije oduzeo pamet.

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