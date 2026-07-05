Letimo s pacijentima po cijelom svijetu, od Kine i Afrike do Zagreba, Londona ili Bangkoka

Ljudi se razbolijevaju ili stradavaju na privatnim ili poslovnim putovanjima, a često se nakon nesreće žele liječiti u vlastitoj zemlji ili u ustanovi koja pruža bolju skrb i uslugu. No, kako to organizirati ako je riječ o udaljenim destinacijama? Tu uskače air ambulance, koji prevozi pacijente i brine se o njima, često i na letovima s kontinenta na kontinent. Tvrtka Alpha Air Ambulance jedina je u Hrvatskoj koja organizira prijevoz bolesnika zrakoplovom iz jednog bolničkog kreveta u drugi, a bavi se i takvim zdravstvenim operacijama na svjetskoj razini.