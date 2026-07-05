Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 148
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Spektakularan okršaj Brazila i Norveške u osmini finala svjetskog prvenstva
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Alpha Air Ambulance

Letimo s pacijentima po cijelom svijetu, od Kine i Afrike do Zagreba, Londona ili Bangkoka

Autor
Edi Džindo
05.07.2026.
u 22:00

Raspolažemo opremom za intenzivno liječenje. U avionu možemo preuzeti disanje pacijenta, održavati srčani ritam, držati ga pod anestezijom, davati terapiju i kontinuirano ga monitorirati. To je poput male jedinice intenzivne njege koja tijekom leta može pružiti sve što pacijentu treba

Ljudi se razbolijevaju ili stradavaju na privatnim ili poslovnim putovanjima, a često se nakon nesreće žele liječiti u vlastitoj zemlji ili u ustanovi koja pruža bolju skrb i uslugu. No, kako to organizirati ako je riječ o udaljenim destinacijama? Tu uskače air ambulance, koji prevozi pacijente i brine se o njima, često i na letovima s kontinenta na kontinent. Tvrtka Alpha Air Ambulance jedina je u Hrvatskoj koja organizira prijevoz bolesnika zrakoplovom iz jednog bolničkog kreveta u drugi, a bavi se i takvim zdravstvenim operacijama na svjetskoj razini.

Ključne riječi
pacijenti letovi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!