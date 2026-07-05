Supertajfun Bavi ide prema Guamu: Očekuju se udari vjetra od 333 km/h

Supertajfun Bavi u ranim bi jutarnjim satima bi trebao pogoditi Guam te Sjevernomarijanske otoke, uz procjene da će vjetrovi dosezati oko 250 km/h, a udari i do 333 km/h. Američka Nacionalna meteorološka služba (NWS) označila ga je kao iznimno opasnu oluju, upozorivši na mogućnost razorne štete od vjetra, olujnih valova i opasnog podizanja mora. Već danas poslijepodne na cestama Guama i Sjevernih Marijanskih otoka, gdje živi oko 210.000 ljudi, zabilježen je vrlo slab promet, dok je policija obilazila naselja i upozoravala stanovnike na nadolazeću opasnost.

Stanovnici i posjetitelji pokušavaju se pripremiti na udar oluje. Tako je Pinky Cubacub (55) ispričala dok je daskama zatvarala prozore svog restorana da je još u subotu rano ujutro čekala u redu kako bi kupila šperploču vrijednu oko 500 dolara. „Ne mogu si priuštiti da izgubim toliko dana. To stvarno boli“, rekla je. Turistkinja iz Japana, Miku Sakurai (25), čiji je let otkazan, kazala je: „Ostat ćemo u hotelu dok oluja ne prođe. Strah me.“

Regiju je već ranije, sredinom travnja pogodio razorni supertajfun Sinlaku koji je ostavio desetke tisuća ljudi bez struje, rušio stabla i krovove te prevrtao vozila. Sličnu razinu razaranja 2023. godine donio je i tajfun Mawar, jedan od najjačih u posljednjim desetljećima. Prema prognozama, Bavi će se u ponedjeljak oko 8 sati po lokalnom vremenu najviše približiti otoku Rota, najjužnijem otoku Sjevernih Marijana, gdje živi oko 1.500 ljudi. Stručnjaci upozoravaju da bi, ako oluja izravno pogodi to područje, ono moglo tjednima ostati gotovo nenastanjivo.

NWS navodi da bi brojne kuće koje nisu građene od armiranog betona mogle biti teško oštećene ili uništene, dok se očekuje rušenje stabala, električnih stupova i prekid infrastrukture. Mogući su dugotrajni nestanci struje koji bi mogli trajati tjednima, pa i mjesecima. Ako oluja prođe preko ili u neposrednoj blizini Rote, na kojoj živi oko 1500 ljudi, većina područja mogla bi biti nenastanjiva tjednima, možda i dulje, piše AFP.

Gradonačelnik Rote Aubry Hocog pozvao je stanovnike na oprez i zajedništvo: „Ako budemo surađivali i poduzeli sve mjere opreza, možemo zaštititi svoje obitelji, susjede i zajednicu. Molimo za sigurnost svih naših ljudi.“ Upozorenja stižu i u kontekstu klimatskih promjena. Europska služba za praćenje mora Copernicus priopćila je da su svjetski oceani zabilježili najtopliji lipanj otkad postoje mjerenja, što dodatno jača tropske oluje povećanjem energije i vlage u atmosferi. Svjetska meteorološka organizacija (WMO) također upozorava da je El Niño već započeo u tropskom Pacifiku te da bi mogao biti snažan.