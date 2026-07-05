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TEŠKO ZA POVJEROVATI

Mladić bježao policiji na motoru, a ono što je napravio drugi dan vjerojatno je iznenadilo i policajce

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Igor Kokoruš/Hina
05.07.2026.
u 18:05

Provjerom se pokazalo da motocikl uopće nije registriran, niti osiguran jer je odjavljen prije više od godinu dana, a usto mladić nije imao ni položenu vozačku kategoriju potrebnu za upravljanje tom vrstom vozila.

Mladić u dobi od 19 godina u Bjelovaru je pobjegao policiji na neregistriranom motociklu i prošao kroz crveno svjetlo, a već sljedećeg dana istim je vozilom nepropisno parkirao ispred policijske postaje, priopćila je u nedjelju bjelovarsko-bilogorska policija. Policajci su u Ulici Augusta Šenoe uočili motocikl bez registarskih oznaka kako se kreće prema Ulici Matice Hrvatske u srijedu, 24. lipnja, oko 13 sati pa su mu svjetlosnim signalima naredili da se zaustavi, no vozač se oglušio na zapovijed i nastavio vožnju. U bijegu je na raskrižju s Ulicom Krste Frankopana prošao kroz crveno svjetlo, pretjecao kolonu vozila te pobjegao u smjeru Velikih Sredica.

Provjerom se pokazalo da motocikl uopće nije registriran, niti osiguran jer je odjavljen prije više od godinu dana, a usto mladić nije imao ni položenu vozačku kategoriju potrebnu za upravljanje tom vrstom vozila. Već sljedećeg dana, u četvrtak, 25. lipnja, isti se motociklist ponovno provozao gradom i vozilo ostavio na nogostupu točno ispred Policijske postaje Bjelovar. Jedan od policajaca prepoznao je motocikl i vozača, a kontrolom je ponovno utvrđeno da vozi neregistrirani motocikl bez odgovarajuće dozvole.

Zbog prekršaja počinjenih tijekom bijega protiv njega je podnesen optužni prijedlog kojim se traži novčana kazna od 1850 do 2910 eura, osam negativnih prekršajnih bodova te zabrana upravljanja motociklima A kategorije u trajanju od šest mjeseci. Za prekršaje utvrđene drugog dana izdani su mu prekršajni nalozi s kaznama od 260 i 290 eura, koje je i platio.
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Ilustracija policijske intervencije
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Ključne riječi
neregistriran motor bježao policiji Bjelovar

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