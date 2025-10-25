Naši Portali
PREMA RIJEČIMA AMERIČKOG DUŽNOSNIKA

Susret Donalda Trumpa i Kim Jong Una 'nije na programu' turneje u Aziji

Autor
Maša Taušan/Hina
25.10.2025.
u 04:00

Kim Jong Un je rekao da je spreman obnoviti kontakt s Washingtonom, rekavši da ima "lijepa sjećanja" na Donalda Trumpa, no pod uvjetom da SAD odustanu od ideje da se njegova zemlja mora lišiti atomskog naoružanja

Unatoč špekulacijama, susret između Donalda Trumpa i sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una nije na dnevnom redu turneje po Aziji američkog predsjednika, rekao je u petak američki dužnosnik. "Predsjednik je naravno izrazio želju za susretom s Kimom u bliskoj budućnosti. No to nije na programu ovog putovanja", rekao je dužnosnik novinarima pod uvjetom anonimnosti. Južnokorejski ministar za ujedinjenje kazao je u petak da ocjenjuje "snažnima" izglede za susret američkog i sjevernokorejskog čelnika kada Trump sljedeći tjedan dođe na korejski poluotok.

"Različiti signali ... sugeriraju snažnu mogućnost da dođe do susreta", rekao je Chung Dong-young novinarima. Donald Trump se očekuje u srijedu u Južnoj Koreji na samitu APEC-a, organizacije za ekonomsku suradnju Azija-Pacifik. Tijekom prvog Trumpova mandata, on se tri puta susreo s Kimom. Krajem rujna, Kim Jong Un je rekao da je spreman obnoviti kontakt s Washingtonom, rekavši da ima "lijepa sjećanja" na Donalda Trumpa, no pod uvjetom da SAD odustanu od ideje da se njegova zemlja mora lišiti atomskog naoružanja.
Ključne riječi
Sjeverna Koreja SAD Kim Jong Un Donald Trump

Kupnja