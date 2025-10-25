Susret Donalda Trumpa i Kim Jong Una 'nije na programu' turneje u Aziji

Unatoč špekulacijama, susret između Donalda Trumpa i sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una nije na dnevnom redu turneje po Aziji američkog predsjednika, rekao je u petak američki dužnosnik. "Predsjednik je naravno izrazio želju za susretom s Kimom u bliskoj budućnosti. No to nije na programu ovog putovanja", rekao je dužnosnik novinarima pod uvjetom anonimnosti. Južnokorejski ministar za ujedinjenje kazao je u petak da ocjenjuje "snažnima" izglede za susret američkog i sjevernokorejskog čelnika kada Trump sljedeći tjedan dođe na korejski poluotok.

"Različiti signali ... sugeriraju snažnu mogućnost da dođe do susreta", rekao je Chung Dong-young novinarima. Donald Trump se očekuje u srijedu u Južnoj Koreji na samitu APEC-a, organizacije za ekonomsku suradnju Azija-Pacifik. Tijekom prvog Trumpova mandata, on se tri puta susreo s Kimom. Krajem rujna, Kim Jong Un je rekao da je spreman obnoviti kontakt s Washingtonom, rekavši da ima "lijepa sjećanja" na Donalda Trumpa, no pod uvjetom da SAD odustanu od ideje da se njegova zemlja mora lišiti atomskog naoružanja.