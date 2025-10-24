Naši Portali
DUGO OČEKIVAN SASTANAK

Putinov izaslanik stigao u Sjedinjene Države

Russia's President Putin visits Anadyr city on way back from Alaska summit with U.S. President Trump
Foto: Gavriil Grigorov/REUTERS
1/4
Doris Kujek/Hina
24.10.2025.
u 19:26

Axios je izvijestio da će se Rus sastati s Trumpovim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom u subotu u Miamiju. Dmitrijev, koji je razvio dobar radni odnos s Witkoffom, odbio je reći hoće li dogovori o novom sastanku Trumpa i Putina biti na dnevnom redu

Kiril Dmitrijev, posebni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina za investicije i gospodarsku suradnju, potvrdio je u petak da je došao u Sjedinjene Države na dugo planiran sastanak te smatra to dokazom da se dijalog između SAD-a i Rusije nastavlja. „Ovaj sastanak bio je planiran prije dosta vremena, a američka strana ga nije otkazala, unatoč nizu nedavnih neprijateljskih koraka. Nastavit ćemo dijalog“, rekao je Dmitrijev za Reuters. Američki predsjednik Donald Trump ovog je tjedna uveo sankcije najvećim ruskim naftnim tvrtkama kako bi izvršio pritisak na čelnika Kremlja da okonča rat u Ukrajini.

Trump je nedavno razgovarao s Putinom i rekao da se uskoro planira susresti s ruskim predsjednikom. No Trump je ubrzo odustao od samita, rekavši da bi se mogao održati neki drugi put. „Dijalog Rusije i SAD-a će se nastaviti, ali je svakako moguć samo ako se uzmu u obzir ruski interesi i ako se prema njima postupa s poštovanjem“, rekao je ruski izaslanik.

Odbio je reći s kime se sastaje, ali predviđa da će se američke naftne sankcije obiti o glavu SAD-u.  „To će samo dovesti do toga da benzin na američkim benzinskim postajama bude skuplji“, rekao je Dmitrijev. CNN je ranije u petak izvijestio, pozivajući se na izvore upoznate s posjetom, da se očekuje da će se Dmitrijev sastati s dužnosnicima Trumpove administracije "kako bi nastavili razgovore o odnosima SAD-a i Rusije".

Axios je izvijestio da će se Rus sastati s Trumpovim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom u subotu u Miamiju. Dmitrijev, koji je razvio dobar radni odnos s Witkoffom, odbio je reći hoće li dogovori o novom sastanku Trumpa i Putina biti na dnevnom redu njegovih razgovora.

Otkriveni detalji sastanka Trumpa i Zelenskog, evo što je donio ukrajinski predsjednik

američke sankcije rat u Ukrajini Vladimir Putin Donald Trump

