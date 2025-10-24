Iscurili dokumenti ruskog Ministarstva obrane: Nabavljaju rakete sposobne za nuklearni udar

Rusija je prvi put nabavila obećavajuće krstareće rakete Izdelie 506 (Kh-BD) za strateško zrakoplovstvo, koje bi trebale zamijeniti rakete Kh-101. O tim raketama već se neko vrijeme priča no još nisu korištene. To je otkriveno u ruskim dokumentima o nabavi, koje je ukrajinski vojni Militarnyi ekskluzivno dobio na uvid. Rusko Ministarstvo obrane naručilo je dvije serije od 16 krstarećih raketa novog tipa lansiranih iz zraka, koje bi trebale biti isporučene Zračno-svemirskim snagama do 2026. godine. Istovremeno, ruske vlasti još nisu javno objavile njihovo usvajanje u službu.