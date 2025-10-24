Naši Portali
OBJAVIO UKRAJINSKI PORTAL

Iscurili dokumenti ruskog Ministarstva obrane: Nabavljaju rakete sposobne za nuklearni udar

Autor
Danijel Prerad
24.10.2025.
u 22:17

Krstareće rakete naručene su u konfiguracijama za konvencionalne i specijalne, tj. nuklearne, bojeve glave. Cijena svake procijenjena je na 337 milijuna rubalja po jedinici, što je ekvivalentno 4,2 milijuna dolara, piše ovaj portal specijaliziran za vojnu tematiku.

Rusija je prvi put nabavila obećavajuće krstareće rakete Izdelie 506 (Kh-BD) za strateško zrakoplovstvo, koje bi trebale zamijeniti rakete Kh-101. O tim raketama već se neko vrijeme priča no još nisu korištene. To je otkriveno u ruskim dokumentima o nabavi, koje je ukrajinski vojni Militarnyi ekskluzivno dobio na uvid. Rusko Ministarstvo obrane naručilo je dvije serije od 16 krstarećih raketa novog tipa lansiranih iz zraka, koje bi trebale biti isporučene Zračno-svemirskim snagama do 2026. godine. Istovremeno, ruske vlasti još nisu javno objavile njihovo usvajanje u službu.

Komentara 9

Pogledaj Sve
Avatar Matija22
Matija22
22:32 24.10.2025.

Kao svaki dan. Od toga nema ništa jer bi to značilo uništenje Rusije. Što pijanci medvedev i zaharova kaže kad počinje 3 svjetski rat?

Avatar Kajman
Kajman
22:28 24.10.2025.

Iscurili malo morgen. Namjerno pustiš informaciju koja može, ali često ne mora biti točna kako bi postigao određeni efekt. Ovo su osnove umijeća ratovanja.

TR
trabant7
23:04 24.10.2025.

Kad su u gabuli onda idu prijetnje, ucjene, nuklearni udari.....

