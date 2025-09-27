Šušnjar poslao poruku mađarskom ministru: Pozivam ga da posjeti Zagreb umjesto Moskve

Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto u subotu je ponovno optužio Hrvatsku za ratno profiterstvo, dodavši da Janaf "nije sposoban" kontinuirano transportirati potrebnu količinu nafte Mađarskoj. "Koliko god hrvatska vlada to poricala, sigurno žele profitirati od rata u Ukrajini. Značajno su povećali tranzitnu naknadu za pošiljke nafte kroz Hrvatsku od izbijanja rata, a sada žele onemogućiti našoj zemlji kupnju ruske nafte kako bi stekli monopol nad nama i tako zaradili još više novca - na nama", napisao je Szijjarto na Facebooku.

"Sam Jadranski naftovod (Janaf) ne može opskrbljivati ​​Mađarsku i Slovačku: na temelju provedenih ispitivanja, ovaj naftovod jednostavno nije sposoban kontinuirano i pouzdano transportirati količinu nafte koja nam je potrebna", dodao je mađarski ministar.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovorio je na optužbe preko platforme X te, između ostaloga, naveo da mađarski ministar više posjećuje Moskvu nego Bruxelles ili Zagreb.

"Sve članice EU-a odbijaju financirati ruski rat - vrijeme je da Mađarska učini isto. Hrvatska je pouzdan partner svim svojim saveznicima - uključujući naše prijatelje i susjede u Mađarskoj. Još jednom pozivam ministra Petera Szijjarta da posjeti Zagreb umjesto Moskve i uvjeri se u kapacitete naše infrastrukture", ističe ministar.

If you visit Moscow more often than Brussels or Zagreb, you lose the moral high ground to accuse others of profiteering.

All EU members are refusing to fund Russia’s war - it’s time Hungary does the same.

Croatia is a reliable partner to all its allies -including our friends and… pic.twitter.com/5TFkPEzkHi — Ante Šušnjar (@susnjar_a) September 27, 2025

Szijjarto je još jučer u New Yorku prozvao Hrvatsku za ratno profiterstvo, a hrvatske vlasti odbacile su te prozivke. Premijer Andrej Plenković je u petak u Bregani odbacio "lažne teze" mađarskog ministra vanjskih poslova. "S indignacijom odbacujem lažne teze mađarskog ministra vanjskih poslova da je Hrvatska nekakav ratni profiter", poručio je Plenković. "Upravo obrnuto, Hrvatska je dobar, pošten susjed. Susjed koji želi u ovako velikoj energetskoj krizi svoje kapacitete energetske infrastrukture, a to je naša kritična infrastruktura, staviti funkciju sigurnosti i opskrbe naših susjednih zemalja", naglasio je. Plenković je rekao da su cijene koje Janaf nudi apsolutno na razini svih mogućih usporedivih cijena na razini Europske unije te da je sama politika Janafa "valorizirana i od neovisnih stručnjaka".

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović poručio je u petak da bi Mađarska trebala opreznije govoriti. "Njih to malo žulja i trebali bi opreznije govoriti. Hrvatska ima obalu, ima kapacitete, a ti kapaciteti za prijenos nafte i plina rastu, oni sada daleko nadmašuju hrvatske potrebe, što znači da mogu biti od koristi državama koje nemaju izlaz na more, Mađarskoj, Slovačkoj, pa ako hoće, tu smo", poručio je Milanović.

Milanović je kazao da su hrvatske cijene "u okviru razumnog". "Ne može biti besplatno, a ovo drugo su neka strateška povijesna pitanja“, rekao je. Naglasio je da su Hrvatska i Mađarska saveznici, partneri i susjedi, ali da "ne možemo nikome ustupiti svoju obalu".

"Na kraju krajeva (mađarska naftna kompanija) MOL ima svoje rafinerije u Rijeci, oni su suvlasnik INA-e i upravlja rafinerijom. Ne vidim razloga za nervozu”, dodao je hrvatski predsjednik.