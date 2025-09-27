Iz Janafa se osvrnuli na izjave mađarskog ministra: Ako itko profitira na trenutnoj situaciji to je Mađarska

Iz JANAF-a su odbacili kao "zlonamjerne, neistinite i licemjerne" izjave mađarskog ministra vanjskih poslova i trgovine Pétera Szijjárta da Janaf "nije sposoban" kontinuirano transportirati potrebnu količinu nafte Mađarskoj. Činjenica jest da je Janaf d.d. tehnički spreman, pouzdan i u potpunosti sposoban pokriti godišnje potrebe za sirovom naftom Mol-ovih srednjoeuropskih rafinerija, što je potvrđeno i nedavnim testiranjima, priopćili su iz Janafa.

Mađarski ministar jučer je na društvenoj mreži napisao i da Hrvatska želi profitirati od rata u Ukrajini, da su značajno povećane tranzitne naknade za pošiljke nafte kroz Hrvatsku od izbijanja rata, a da se sada želi onemogućiti Mađarskoj kupnja ruske nafte zbog monopola i zarade.

Kad je o cijeni transporta riječ, iz Janafa su podsjetili da cijene definiraju sukladno važećim zakonima i internim aktima te primjenjuje jasno definiranu metodologiju izračuna tarifa s kojom je upoznata mađarska strana te koja vrijedi za sve partnere Janafa, redom vodeće globalne tradere i regionalne vertikalno integrirane naftne kompanije.

"Metodologija izračuna tarifa prošla je dodatnu provjeru međunarodnih konzultanata koji proučavaju metodologije brojnih svjetskih naftovoda. Nakon njihove analize dobili smo 2024. nedvojbenu potvrdu da naša metodologija tretira sve partnere jednako i primjer je najbolje svjetske prakse, a cijena dominanto ovisi o utilizaciji naftovoda", izvijestili su.

Iz Janafa su pozvali Mol Grupu da "konačno započne transportirati veće količine nafte". Također, naglasili su da drugi partneri, koji imaju rafinerije na trasi naftovoda, godišnje transportiraju pet puta veću količinu od Mol Grupe iako njihova domaća tržišta imaju puno manju potražnju za derivatima.

Hrvatska je, istaknuli su, predana osiguravanju energetske sigurnosti Europske unije i šire regije, što je do sada više puta dokazano jasnom potporom Vlade RH razvitku regionalnog energetskog huba koji čine Janaf i LNG Hrvatska. "Ako itko profitira na trenutnoj situaciji, to zasigurno nije Hrvatska, nego Mađarska, koja kontinuirano uvozi rusku naftu, dok Hrvatska sustavno jača diverzifikaciju opskrbe i energetske izvore", ustvrdili su.

"Odgovoran smo i transparentan partner svim našim europskim susjedima te od njih očekujemo otvoren dijalog temeljen na činjenicama i međusobnom poštovanju, a ne podmetanjima i lažima", poručili su iz Janafa.