'NEPRIMJERENA DIPLOMATSKA KOMUNIKACIJA'

Božinović: Szijjártó komunicira ispod svake razine, Janaf može opskrbiti i Mađarsku i Slovačku i još će mu ostati

Davor Božinović posjetio je Policijsku postaju Zadar
Pixsell/PIXSELL
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
27.09.2025.
u 15:49

Mađarska Hrvatsku optužuje za ono što čini sama, ocijenio je, dodajući da se „namjerno guraju lažne teze u eter kako bi se kroz Hrvatsku zapravo isposlovalo nešto što bi, kad bih koristio rječnik gospodina Szijjarta, bilo ratno profiterstvo, ali s njihove strane“, smatra ministar unutarnjih poslova Božinović.

Mađarska neprimjerenom diplomatskom komunikacijom Hrvatsku optužuje da nije spremna zadovoljiti njene energetske potrebe, poručio je u subotu potpredsjednik Vlade Davor Božinović odgovarajući na prozivke te zemlje da Hrvatska nastoji profitirati od tranzita nafte otežanog ratom u Ukrajini.

"Janaf je u više navrata to komunicirao i testirane su mogućnosti Janafa. Janaf ima kapacitet da opskrbi potpuno sve potrebe i Mađarske i Slovačke i da još ostane“, uvjerava ministar Božinović. Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto u subotu je ponovno optužio Hrvatsku za ratno profiterstvo, dodavši da Janaf "nije sposoban" kontinuirano transportirati potrebnu količinu nafte Mađarskoj.

„Sve ono što se na neki način želi pripisati Hrvatskoj, zapravo se tiče Mađarske, koja zapravo sve vrijeme po vrlo povoljnim cijenama dobavlja naftu iz Rusije“, odgovorio je Božinović na pitanje o optužbama mađarskog ministra vanjskih poslova da Hrvatska želi profitirati na ratu u Ukrajini zato što je porasla cijena tranzita nafte.

„Znamo da je to vrijeme vrlo brzo pri kraju s obzirom na poruku američke administracije i na poruku Europske unije“, kaže Božinović jer je "EU jasna da se više ne može dopuštati da Rusija praktički svoju agresiju na Ukrajinu financira prodajom svojih energenata, što je njihova glavna ekonomska baza“.

Mađarska Hrvatsku optužuje za ono što čini sama, ocijenio je, dodajući da se „namjerno guraju lažne teze u eter kako bi se kroz Hrvatsku zapravo isposlovalo nešto što bi, kad bih koristio rječnik gospodina Szijjarta, bilo ratno profiterstvo, ali s njihove strane“, smatra ministar unutarnjih poslova Božinović.

„Način na koji mađarski ministar vanjskih poslova komunicira ovu temu je ispod najdonje razine javnog komuniciranja, pogotovo kad dolazi iz reda nekoga čiji bi rječnik po definiciji trebao biti diplomatski“, upozorio je za kraj potpredsjednik Vlade.
Mađarska Božinović nafta JANAF

